Attualità

Non accetta rifiuto, la accoltella e tenta strangolarla: fermato 30enne

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Non ha accettato il suo rifiuto, l'ha aspettata al rientro a casa, l'ha accoltellata e ha tentato di strangolarla. E' accaduto nel Cosentino e la ragazza si è salvata anche grazie all'arrivo di un amico mentre l'aggressore, un 30enne, è stato rintracciato, nell'ambito delle indagini dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Castrovillari, e sottoposto a fermo per tentato femminicidio.   
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Conte: “Due anni di forti emozioni e grande passione, grazie di cuore Napoli”

8 minuti fa

Caso Visibilia, Consulta dichiara ammissibile il ricorso del Senato per Santanché

28 minuti fa

Olimpia Milano-Brescia: orario e dove vederla in tv

30 minuti fa

Roland Garros, oggi Cobolli-Auger Aliassime – Diretta

38 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio