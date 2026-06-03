Non accetta rifiuto, la accoltella e tenta strangolarla: fermato 30enne

(Adnkronos) – Non ha accettato il suo rifiuto, l'ha aspettata al rientro a casa, l'ha accoltellata e ha tentato di strangolarla. E' accaduto nel Cosentino e la ragazza si è salvata anche grazie all'arrivo di un amico mentre l'aggressore, un 30enne, è stato rintracciato, nell'ambito delle indagini dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Castrovillari, e sottoposto a fermo per tentato femminicidio.

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Pubblicato il 3 Giugno 2026