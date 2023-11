Nominato il nuovo vescovo di Foggia, è monsignor Ferretti

Don Giorgio Ferretti, 56 anni, missionario e sacerdote della Diocesi di Frosinone, è il nuovo vescovo dell’arcidiocesi Foggia- Bovino. Lo ha annunciato questa mattina Monsignor Vincenzo Pelvi attuale vescovo della diocesi di Foggia che ha guidato per nove anni. “I vescovi passano, la chiesa resta”, ha dichiarato Pelvi prima di dare lettura dell’annuncio apostolico. Don Giorgio Ferretti è attualmente rettore della Cattedrale di Maputo, in Mozambico e quello nella diocesi di Foggia- Bovino sarà il suo primo incarico da vescovo.

Don Giorgio Ferretti è tra i fondatori della Comunità Sant’Egidio prima tra Genova, Roma e Lucca e si è poi dedicato principalmente alle comunità africane in Malawi, Lesotho e Sud Africa. Dal 2017 è in Mozambico: nel settembre del 2019 ha accolto Papa Francesco nel suo viaggio apostolico nello stato dell’Africa orientale.



Pubblicato il 18 Novembre 2023