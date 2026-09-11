Attualità

Nomina Bianchedi capodelegazione Nazionale, necessaria integrazione documenti per parere Anac: esame in corso

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – In merito alla nomina a capo delegazione della Nazionale italiana di calcio Diana Bianchedi, attualmente vicepresidente vicario del Coni, componente della Giunta Nazionale del Coni e Chief Strategy Planning & Legacy Officer della Fondazione Milano Cortina 2026, su cui è stato richiesto un parere all’Anac, a quanto apprende l'Adnkronos, la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione ha inoltrato nei giorni scorsi al Coni, alla Figc e alla Fondazione Milano Cortina 2026 una richiesta di documentazione integrativa, per consentire l’istruttoria, rispetto alla richiesta di parere non completa di tutte le informazioni necessarie.  L’Anac, si apprende, era quindi in attesa di elementi di maggior dettaglio richiesti, necessari all’esame della pratica. Tra questi, quelli utili a un corretto inquadramento degli incarichi e delle relative attribuzioni e funzioni. Il riscontro alla richiesta è stato inviato e l’Autorità sta esaminando quanto trasmesso. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Morte Emma Bonino, camera ardente possibile domenica in Campidoglio o Senato

17 minuti fa

‘Fashion & Talents’, a piazza di Spagna VIII sfilata-evento di ECampus e Accademia del Lusso

26 minuti fa

Il tributo di Louis Michel a Emma Bonino: “Condividevamo tutto, eravamo veri liberali”

29 minuti fa

Inter, Dimarco si allena dopo infortunio: sarà convocato per l’Udinese

39 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio