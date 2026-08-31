Attualità

Noemi Bocchi compie 38 anni, la dedica di Francesco Totti: “Ti amo”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Noemi Bocchi compie oggi, lunedì 31 agosto, 38 anni. La compagna di Francesco Totti ha ricevuto degli auguri speciali sui social. L'ex capitano della Roma per l'occasione ha condiviso un selfie con una dolce e semplice dedica: "Ti amo", ha scritto a corredo di un cuore rosso. E ha accompagnato lo scatto con 'Buon compleanno, bambina', il celebre brano di Edoardo Bennato.  La flower design, dal 3 ottobre in diretta su Rai1 come concorrente di Ballando con le stelle, ha ricondiviso la storia sul suo profilo Instagram, insieme agli auguri speciali della figlia Sofia e Tommaso, nati dal precedente matrimonio con Mario Caucci. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Perde il controllo sul bagnato e si schianta con la Ferrari da 300mila euro: lui illeso, l’auto a pezzi

9 minuti fa

Terremoto nel Palermitano, la scossa di magnitudo 3.3 vicino a Petralia Sottana

24 minuti fa

Mostra del Cinema di Venezia: dall’aula al grande schermo, in arrivo le scuole italiane

31 minuti fa

Frank Matano è diventato papà: “Tanto grato di averti nella mia vita”

31 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio