Noah Falstein a ‘Cartoons on the bay’: “Penso ai videogiochi per divertire e aiutare le persone”

"Intrattenere è un privilegio. Il mio impegno, da sempre, è di creare giochi utili, oltre che divertenti". A parlare è Noah Falstein tra i protagonisti della 29esima edizione di 'Cartoons on the Bay 2025' di Pescara al quale è stato assegnato il Pulcinella Special Award. Falstin è un game designer e produttore che opera nell’industria videoludica dal 1980. Ha contribuito alla realizzazione di titoli premiati come 'Battlehawks 1942' e 'Indiana Jones and the Fate of Atlantis' e ha lavorato su diverse piattaforme, dagli arcade ai computer domestici come il Commodore 64 e Ms-Dos. “Il mio primo vero incontro con i videogiochi risale agli anni '70, all'università”, racconta. “Prima di allora, i giochi erano primitivi, poi scoprii un gioco testuale di Star Trek, e ne rimasi affascinato. Decisi di creare un gioco sull'estrazione mineraria nella fascia degli asteroidi, unendo la mia passione per la fisica e l'astronomia alla programmazione. Non immaginavo fosse un provino, ma dopo la laurea ricevetti un'offerta dalla Milton Bradley”. In quel periodo, aggiunge Falstein, “molti consideravano i videogiochi una moda passeggera, ma io sentivo che c'era qualcosa di più. La svolta arrivò con Lucasfilm Games, poi LucasArts Entertainment, ai tempi dei primi Star Wars. Un sogno. Non avevo pianificato nulla, semplicemente seguii la mia passione, e il mondo, fortunatamente, fece lo stesso”. Per Falstein un'esperienza fondamentale fu lavorare con Hal Barwood, sceneggiatore e regista di ‘Incontri ravvicinati del terzo tipo’: “Quando gli parlai della mia volontà di creare giochi utili, oltre che divertenti, mi assegnò la visione di ‘I viaggi di Sullivan’, un film degli anni '40 che sottolinea l'importanza dell'intrattenimento, soprattutto per chi vive momenti difficili. Capii che intrattenere è un privilegio. Chi crea giochi lo fa spesso per sé stesso, ma deve ricordare che si rivolge a milioni di persone”. E sul tema dibattuto sul rapporto tra videogiochi e salute mentale, dice: “I videogiochi, come ogni forma di intrattenimento, possono avere effetti positivi e negativi. L'abuso può portare a problemi, ma questo vale anche per libri, film e televisione. Per questo mi interessa usare i videogiochi a scopo terapeutico, per offrire supporto in ambiti come la salute mentale, dove spesso mancano professionisti o risorse”. Vent'anni fa “si discuteva del legame tra videogiochi e violenza. Gli studi hanno smentito una relazione causale, pur evidenziando possibili correlazioni. Sarebbero necessarie più ricerche per capire l'impatto dei videogiochi sulla salute mentale e come mitigare eventuali effetti negativi”.

Quanto al tema dell’Intelligenza artificiale al centro della 29esima edizione di 'Cartoons On The Bay': “Anche se nessuno sa con certezza cosa ci riserva il futuro, l'Ia è ormai uno strumento diffuso per creare contenuti, trovare idee e sviluppare giochi. Alcuni miei clienti nel settore medico la utilizzano per aiutare persone con problemi di salute mentale. Il potenziale è enorme”. Infine, un consiglio ai giovani che vogliono intraprendere la sua stessa carriera: “Oggi l'industria è più grande e competitiva, ma offre anche più opportunità. Il consiglio è di iniziare a creare, anche con progetti piccoli, senza puntare subito a creare un nuovo ‘Fortnite’. Il settore indie dimostra che anche piccoli team possono ottenere grandi successi, come nel caso di ‘Vampire Survivors’”. Sul futuro, “sono ottimista, considerando che ormai quasi tutti nel mondo hanno accesso ai videogiochi”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 31 Maggio 2025