No Tav, assalto al cantiere in Val di Susa: bruciate 2 camionette dei carabinieri

(Adnkronos) – Assalto No Tav al cantiere di Chiomonte, in Val di Susa, con la presenza di oltre 500 manifestanti travisati e incappucciati. Sono state date alle fiamme due camionette dei carabinieri. Gli antagonisti hanno lanciato pietre, bottiglie, bombe carta e razzi contro le forze dell’ordine schierate a protezione dell'area. Gli agenti hanno risposto con l'utilizzo di idranti e lacrimogeni.

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Pubblicato il 25 Luglio 2026