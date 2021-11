“No alla violenza di genere”. I clown dottori in prima linea dal Gargano ai Monti Dauni

“Un cuore e una rosa … sì alla vita”. Questo il titolo della manifestazione organizzata da Il Cuore Foggia per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Come ogni anno, i clown dottori sono stati impegnati in prima linea nella lotta al femminicidio, spaziando dall’informazione alla sensibilizzazione, rimarcando soprattutto l’importanza e l’urgenza di intervenire per contrastare la violenza di genere.

“Uscire fuori dal tunnel di un amore malato – sottolinea la presidente Jole Figurella – è possibile e noi siamo vicini alle donne che vogliono farlo, celebrando con loro la rinascita”.

VICO DEL GARGANO– Vari i momenti organizzati dai nasi rossi sul territorio di Capitanata. Il primo appuntamento si è svolto a Vico del Gargano lo scorso 24 novembre, con il salotto culturale. Sono intervenute Veronica Gatto, psicologa e psicoterapeuta, Raffaella Savastano, avvocato civilista e penalista e la scrittrice Rosanna Santoro, con la presentazione del suo libro “Ioscrivodigetto”, una storia autobiografica, il racconto di un amore unico che ha lasciato profonde ferite.

Dopo il salotto culturale, accompagnato da musica e teatro, una sfilata ha rappresentato le due facce della violenza di genere: quella del dolore e della sofferenza delle vittime e quella della rinascita.

La performance è stata preparata con l’aiuto della costumista designer Michela Pipoli e dei parrucchieri Carmine Lieto e Francesco Caruso di Rodi Garganico che hanno realizzato il trucco scenico.

L’iniziativa si è conclusa con un’esibizione live di Francesco Caruso e con uno spettacolo di fuoco degli artisti di strada Carla del Buono ed Eugenio Cozzolino che hanno acceso “la fiamma della speranza”, nell’ augurio che possano cessare le violenze e gli abusi contro le donne e per ricordare le numerose vittime di femminicidio.

“Ringraziamo il sindaco Michele Sementino e l’amministrazione comunale di Vico del Gargano per la collaborazione e il patrocinio – continua Jole Figurella – e tutta la cittadinanza presente all’evento.

LUCERA –A Lucera, nella splendida cornice di Palazzo D’Auria Secondo, l’associazione ha girato, invece, un video spot.

Il brano “Perché?” di Alex Britti è stato magistralmente interpretato dal musicista Torindo Colangione. Lo spot è stato girato con la collaborazione dei clown dottori de Il Cuore Foggia e delle associazioni FIDAS Lucera, I Diversabili e Le Ragioni del Cuore. “Il brano – sottolineano le volontarie – mette in evidenza le motivazioni da cui scaturisce tanta violenza. La maggior parte delle donne non denuncia, ma vuole solo dimenticare e ci si chiede ‘Perché?’”.

VOLTURINO –L’ultima tappa della manifestazione itinerante si è svolta a Volturino, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e con la partecipazione dei giovani studenti e dei docenti della scuola secondaria “ISC Monti Dauni – plesso di Volturino”, che hanno presentato un flashmob. Inoltre, nell’Auditorium comunale si è svolto un salotto culturale con gli interventi di Ines Panessa, psicoterapeuta specializzata in psicologia forense, dell’avvocato Antonio Casiere, del Luogotenente dei carabinieri di Volturino e della docente Diana Monaco.

“Coinvolgere le scuole – conclude Jole Figurella – è stato un obiettivo importante poiché la violenza si può e deve combattere, oltre che con leggi mirate, anche diffondendo la cultura della non-violenza, rivolgendosi proprio ai ragazzi che saranno gli adulti di domani”.

