Nissan Qashqai compie 20 anni

(Adnkronos) – Vent’anni fa Nissan compiva una scelta coraggiosa: rinunciare all’erede della Almera per sviluppare un’automobile capace di combinare praticità di una berlina e caratteristiche di un SUV. Nasceva così Nissan Qashqai, presentata al Salone di Parigi del 2006 e destinata a trasformare profondamente il mercato europeo.

La formula conquistò immediatamente gli automobilisti. Posizione di guida rialzata, dimensioni compatte e costi di gestione contenuti contribuirono a definire una categoria oggi tra le più competitive.

I numeri raccontano il successo: oltre 4,1 milioni di esemplari venduti in Europa, commercializzazione in più di 100 Paesi e oltre 110 riconoscimenti internazionali.

In Italia, Qashqai ha raggiunto 318.000 unità vendute dal debutto, confermandosi un modello fondamentale per Nissan.

Nei primi dieci mesi del 2026 sono state immatricolate 16.364 vetture, con una crescita del 14% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Nel corso di tre generazioni, Qashqai ha progressivamente ampliato la propria dotazione tecnologica, introducendo sistemi di assistenza avanzati e motorizzazioni elettrificate.

Particolarmente importante l’arrivo della tecnologia e-POWER, che utilizza esclusivamente il motore elettrico per muovere le ruote, mentre quello termico produce energia senza collegamenti meccanici alla trasmissione.

Una soluzione che permette di ottenere una risposta simile a quella di un’automobile elettrica, eliminando la necessità di ricarica esterna. L’ultima evoluzione del sistema dichiara consumi fino a 4,3 l/100 km, un’autonomia massima di 1.279 chilometri e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi.

Dal 2022, quasi 250.000 clienti europei hanno scelto Qashqai e-POWER. Per celebrare l’anniversario, Nissan ha realizzato una speciale livrea ispirata agli anni Duemila, sviluppata dall’artista digitale @heymoonly. La personalizzazione richiama l’estetica Y2K attraverso grafiche colorate e dettagli vintage.

Debutta inoltre la Qashqai Heritage Collection, archivio digitale che raccoglie disegni originali, fotografie e materiali storici.

—

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Novembre 2026