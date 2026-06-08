Nissan Frontier Sport Edition, più off-road senza eccessi

(Adnkronos) – La Nissan Frontier amplia la propria offerta con la nuova Sport Edition, una versione pensata per chi desidera maggiori capacità in fuoristrada senza dover necessariamente scegliere gli allestimenti più estremi della gamma. Attesa nelle concessionarie entro la fine dell’estate 2026, la nuova variante si posiziona al centro dell’offerta Frontier, puntando su un equilibrio tra prezzo, dotazioni e versatilità. Basata sulla versione SV, la Nissan Frontier Sport Edition introduce una serie di aggiornamenti specifici per l’utilizzo lontano dall’asfalto. Tra questi figurano pneumatici all-terrain, una piastra di protezione sottoscocca in alluminio, fari fendinebbia e un sistema di illuminazione supplementare anteriore. Elementi che migliorano la capacità di affrontare percorsi sterrati e utilizzi ricreativi. Oltre agli interventi tecnici, la Sport Edition si distingue per dettagli estetici dedicati. Spiccano le grafiche “Sport”, i cerchi da 17 pollici dal design specifico, gli specchietti esterni neri, la nuova griglia frontale e una finitura interna bicolore arricchita da inserti gialli. La domanda di pick-up con capacità off-road accessibili continua a crescere e questa nuova configurazione rappresenta una soluzione ideale per chi desidera avventurarsi fuori dai percorsi tradizionali senza affrontare il costo delle versioni più specialistiche. Sotto il cofano resta protagonista il collaudato V6 aspirato da 3,8 litri, abbinato a un cambio automatico a nove rapporti. Una scelta controcorrente rispetto a molti concorrenti che stanno adottando propulsori quattro cilindri turbo. La Frontier Sport Edition può trainare fino a 7.000 libbre quando correttamente equipaggiata e mantiene la tradizionale struttura a telaio separato, una soluzione che continua a rappresentare un riferimento per robustezza e durata nel tempo. La nuova versione nasce inoltre come base ideale per ulteriori personalizzazioni grazie alla crescente disponibilità di accessori NISMO Off Road, tra cui kit rialzo, ruote dedicate e sospensioni ad alte prestazioni.

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Pubblicato il 8 Giugno 2026