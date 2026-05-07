Nissan Ariya MY26: evoluzione concreta

(Adnkronos) – La nuova Nissan Ariya MY26 introduce aggiornamenti mirati che rafforzano identità e qualità di guida del crossover elettrico giapponese. Il lavoro svolto non stravolge il progetto, ma interviene con precisione su design, comfort e connettività, migliorando un pacchetto già maturo. Il primo impatto riguarda il frontale, ora più pulito e coerente con la filosofia stilistica del marchio. La reinterpretazione della firma “V-Motion” e il pannello in tinta carrozzeria rendono l’insieme più armonico, mentre i nuovi cerchi da 19 e 20 pollici contribuiscono a dare maggiore presenza su strada. Anche l’abitacolo evolve con interventi funzionali: la console centrale della nuova Nissan Ariya 2026 guadagna spazio utile e integra un caricatore wireless più potente, segno di un’attenzione concreta all’uso quotidiano. Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il miglioramento del comfort di guida. Le sospensioni sono state ottimizzate per filtrare meglio le irregolarità e ridurre le vibrazioni, rendendo l’esperienza più fluida soprattutto nei trasferimenti lunghi. A questo si aggiunge un affinamento dei sistemi di assistenza, con il controllo adattivo della distanza che gestisce accelerazione e frenata nel traffico, alleggerendo il carico sul conducente. Sul fronte tecnologico, la nuova generazione di NissanConnect con integrazione Google amplia le possibilità di interazione, rendendo l’auto più connessa e intuitiva. Non manca l’evoluzione della ricarica: il sistema in corrente alternata da 11 kW è ora bidirezionale e compatibile con la funzione Vehicle-to-Load, permettendo di alimentare dispositivi esterni. Resta invece invariata la situazione commerciale per il mercato italiano, dove questa versione non è al momento prevista. La gamma attuale continua a coprire esigenze diverse con vari livelli di potenza, autonomia e dotazioni, mantenendo Nissan Ariya come proposta solida nel panorama elettrico.

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Pubblicato il 7 Maggio 2026