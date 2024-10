Nisio (Olivetti): “Per sedere in cda e portare valore servono competenze trasversali”

(Adnkronos) – "Per sedere in cda e portare valore servono altre competenze rispetto a quelle che spesso si ha, anche più trasversali. Partecipando a 'Women on board' ho in alcuni casi acquisto competenze, in altri confermato quelle che già avevo. E ho costruito un quadro organico di competenze che sono necessarie per sedere in un cda. In questo momento molte aziende stanno attraversando un momento di trasformazione, è fondamentale la presenza di donne, soprattutto donne preparate, capaci di dare contributi più consapevoli e dare ancora più qualità". Così Carla Nisio, head of cloud4Tim Noovle – Tim & Olivetti board member), intervenendo alla presentazione, alla Camera dei Deputati, della nuova edizione di Women on board, a cui ha partecipato nella precedenza edizione. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Ottobre 2024