Nintendo Switch 2, tutti i giochi e il prezzo della nuova console

(Adnkronos) – L'attesa è terminata: Nintendo ha ufficialmente tolto il velo dalla sua ultima creazione, la Nintendo Switch 2, annunciandone l'uscita per il 5 giugno al prezzo di 469,99 euro e a 509,99 euro con Mario Kart World, con preordini a partire dall'8 aprile. Questa nuova console, erede della fortunata Switch, promette di portare l'esperienza di gioco a un livello superiore, mantenendo la flessibilità che ha reso il suo predecessore un successo globale. Nintendo non si è limitata a svelare la console, ma ha anche presentato un'entusiasmante line-up di titoli. Tra questi spicca "Mario Kart World", un capitolo rivoluzionario della celebre serie di corse, che per la prima volta si avventura in un open world. Immaginate 24 giocatori sfrecciare attraverso paesaggi sconfinati, a bordo di veicoli di ogni tipo, dalle classiche kart a inedite barche e aerei. Per gli amanti dell'azione, l'inverno porterà "Hyrule Warriors: Age of Imprisonment", un nuovo capitolo della serie di combattimento Koei Tecmo, mentre nel 2026, i possessori di Switch 2 potranno immergersi nell'atmosfera gotica di "The Duskbloods", un titolo in esclusiva sviluppato da FromSoftware diretto da Hidetaka Miyazaki, padre dei Souls. I nostalgici potranno gioire con il ritorno di "Kirby AirRiders", seguito del popolare gioco di corse del 2003, e con il debutto di "Donkey Kong Bananza", un'avventura open world che sembra trarre ispirazione da "Super Mario Odyssey" e "Breath of the Wild". La Switch 2 non è solo potenza, ma anche design. I Joy-Con, ora a fissaggio magnetico e in una sobria colorazione nera, possono essere utilizzati come mouse wireless. Lo schermo LCD è più ampio, supporta l'HDR e la risoluzione full HD in portatile e fino a 4K sulla TV, in entrambi i casi con refresh rate fino a 120Hz, e la console è dotata di un supporto integrato per la modalità tabletop. La memoria interna è stata portata a 256GB, e le nuove cartucce di gioco rosse garantiscono velocità di lettura dati superiori. Il “mistero” del tasto C, già visto in precedenza, è stato risolto: serve ad attivare la chat e il menu contestuale. La funzione GameChat permette di parlare con altre persone durante il gioco, utilizzando il microfono integrato nella console, anche quando è riposta nella base. Con questa funzione sarà possibile vedere lo schermo delle altre persone e, se necessario, allargarlo. È stata inoltre presentata una telecamera per Nintendo Switch 2, venduta separatamente, che permetterà di mostrare la propria immagine nel gioco, anche in sostituzione della schermata di gioco o come “miniatura” durante le partite online in alcuni giochi. E per chi ama i classici, il servizio Nintendo Switch Online si arricchirà di titoli GameCube, con tanto di controller wireless dedicati. La Switch 2 non dimentica il passato: sarà retrocompatibile con alcuni titoli Switch, e giochi come "Super Mario Party Jamboree", "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" e "Tears of the Kingdom" riceveranno versioni aggiornate. Infine, la console accoglierà una vasta gamma di titoli di terze parti, da "Elden Ring: Tarnished Edition" a "Cyberpunk 2077", fino a "Final Fantasy VII Remake Intergrade". —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Aprile 2025