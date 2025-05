Nintendo, aggiornamento a Switch 2 gratis per 12 giochi: ecco quali

(Adnkronos) – Nintendo ha annunciato una serie di aggiornamenti gratuiti dedicati a dodici titoli first-party per Nintendo Switch, pensati per migliorare significativamente l’esperienza di gioco su Nintendo Switch 2. A partire dal 5 giugno 2025, i giocatori potranno usufruire di miglioramenti grafici, ottimizzazioni delle prestazioni e nuove funzionalità sociali che sfruttano le capacità avanzate della nuova console. Tra i titoli interessati figura ARMS, che beneficia di una risoluzione ottimizzata per il display della Switch 2 e i televisori ad alta definizione, un frame rate migliorato anche durante le partite multigiocatore e il supporto all’HDR. Anche Big Brain Academy: Sfida tra menti si arricchisce, introducendo il supporto a GameShare per permettere sessioni multigiocatore locali e online fino a quattro partecipanti in modalità Party. Captain Toad: Treasure Tracker riceve un aggiornamento visivo con supporto HDR e consente a due utenti di affrontare tutti i livelli condividendo l’esperienza tramite GameChat, sia in locale sia online. Anche Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics introduce la possibilità di giocare a 34 giochi con un massimo di quattro persone grazie a GameShare, ampliando le occasioni di socialità digitale. Tra le novità tecniche spiccano i miglioramenti a Game Builder Garage, che oltre a beneficiare di una resa visiva superiore, supporta ora controlli via mouse utilizzando i Joy-Con 2, estendendo le opzioni creative dei giocatori. Lo stesso vale per New Super Mario Bros. U Deluxe, che viene ottimizzato per sfruttare al meglio la nuova risoluzione e l’hardware aggiornato. Particolare attenzione è stata riservata anche al comparto Pokémon. Sia Pokémon Scarlatto che Pokémon Violetto ricevono significativi aggiornamenti grafici e miglioramenti al frame rate, rendendo l’esplorazione delle rispettive regioni più fluida e visivamente appagante su Switch 2. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury viene potenziato con migliorie grafiche, un frame rate più stabile e l’introduzione del supporto HDR, limitato alla sezione Bowser’s Fury. Anche in questo caso, GameShare consente fino a quattro giocatori nella modalità principale e due nella modalità alternativa, in cui uno controlla Mario e l’altro Bowser Jr. Un altro titolo di punta che riceve un aggiornamento è Super Mario Odyssey. La nuova versione include miglioramenti visivi, Hdr e funzionalità GameShare che permettono a due utenti di condividere l’avventura nei panni di Mario e Cappy, sia localmente che online. Infine, Nintendo ha annunciato aggiornamenti per The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom e The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Entrambi beneficiano di un comparto visivo rinnovato e supporto HDR, valorizzando l’atmosfera e i dettagli delle ambientazioni. Con questa serie di aggiornamenti, Nintendo intende offrire ai propri utenti una transizione fluida verso la nuova generazione hardware, arricchendo giochi già amati con funzionalità avanzate e una maggiore integrazione sociale, senza costi aggiuntivi. Una strategia che mira a valorizzare la libreria esistente e al contempo incentivare l’adozione della Nintendo Switch 2. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Maggio 2025