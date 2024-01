Nina Zilli & Raffaele Casarano al Teatro “Verdi”

Entra subito nel vivo la 55.ma Stagione Concertistica degli Amici della Musica di San Severo. Un momento per vivere e gustare la musica d’autore con Raffaele Casarano che incontra Nina Zilli: appuntamento al Teatro Verdi di San Severo domenica 14 gennaio 2024 (porta ore 20.30, sipario ore 21) realizzato in collaborazione con Locomotive srl. «Un tassello importante del nostro percorso per il 2024 – commenta la prof.ssa Gabriella Orlando, presidente dell’Associazione Amici della Musica di San Severo – che porterà in città artisti di rango e protagonisti dello spettacolo come Nina Zilli e Raffale Casarano, cantante e musicista versatili comunque esponenti di spicco del panorama musicale italiano che si fondono in questo percorso soul che sta raccogliendo recensioni importanti da addetti ai lavori e stampa di settore».

Raffaele Casarano incontra Nina Zilli è un progetto live che, per l’occasione, vedrà lo storico ideatore del Locomotive Jazz Festival sul palco con la cantante piacentina, affiancati da una formazione inedita di solisti composta dal pianista Mirko Signorile, dal percussionista Alessandro Monteduro, dal contrabbassista Giorgio Vendola e dal batterista Maurizio Dei Lazzaretti. Protagonista anche del mondo radiofonico (conduttrice di “Stay Soul” per Radio 2) e televisivo (a fianco di personaggi da Massimo Ranieri a Giorgio Panariello, oltre che giudice per tre edizioni di “Italia’s Got Talent”, Nina Zilli in questa collaborazione esprime al massimo le sue celebri doti canore, con una scaletta che annovera sia i suoi grandi successi, come “50mila” e “Bacio d’A(d)dio”, oltre grandi classici della musica soul.

Importante anche la collaborazione con il Lokomotive Jazz Festival, organizzato dall’Associazione Locomotive di Sogliano Cavour (Lecce), realtà d’eccellenza attiva dal 2005 che ha per scopo contribuire alla diffusione e alla conoscenza della musica attraverso la realizzazione di concerti e manifestazioni in Italia e all’estero. Il Locomotive Jazz Festival è oggi una grande realtà, in grado di accogliere un pubblico che è cresciuto, dalle 5.200 persone nell’edizione 2006, sino a raggiungere gli oltre 70mila spettatori nell’edizione 2019 con proposte di spettacoli ed eventi collaterali che vedono coinvolti diversi comuni pugliesi e location di rilevanza storico-culturale-naturalistica dove si sono svolte le suggestive performance artistiche.

L’evento è organizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e la Regione Puglia – (Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, PACT – Polo di riferimento per l’Arte, la Cultura e il Turismo nella Regione Puglia- e PiiiL Cultura in Puglia) e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura – Città di San Severo.Prezzo biglietti: Platea € 40, Posto Palchi Centrali € 35, posto palchi laterali € 25, Loggione € 20.



Pubblicato il 9 Gennaio 2024