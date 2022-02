Niente spiragli nella vertenza per i 200 somministrati dell’Arpal Puglia

Nemmeno una luce fioca nella vertenza per il rinnovo dei contratti ai lavoratori ‘somministrati’ dell’Agenzia delle Politiche Attive del Lavoro (Arpal) della Puglia. “È intollerabile che a distanza dì due mesi non sia stata ancora data attuazione alla norma approvata dal Consiglio regionale che in sede dì Bilancio aveva autorizzato Arpal Puglia ad impiegare le proprie risorse per interventi a tempo determinato al fine di garantire la continuità amministrativa dei centri per l’impiego”, si arrabbia il consigliere regionale Michele Mazzarano dopo i lavori della VI Commissione Lavoro in cui lo stesso consigliere aveva chiesto le audizioni dell’assessore regionale al Lavoro Leo e del direttore Arpal/Puglia, Cassano. “Considero l’assenza del direttore generale Massimo Cassano un grave sgarbo istituzionale – incalza Mazzarano – che evidenzia la scarsa sensibilità ai problemi che riguardano l’Agenzia che dirige. Parliamo di una vicenda che ha una grande importanza sociale perché riguarda circa duecento lavoratori licenziati lo scorso 21 dicembre, e inoltre attiene alla funzionalità dei Centri per l’impiego che si vedono privati di personale giovane e specializzato adibito ad offrire servizi essenziali ai cittadini come l’erogazione del Reddito di Cittadinanza”. Mazzarano, a questo punto, si augura che si possa intervenire con urgenza per risolvere la vicenda di questi lavoratori-somministrati dell’Arpal e che si possa archiviare quanto prima “…questa brutta pagina dì mala gestione amministrativa, senza pensare che il prezzo amaro della incomunicabilità tra Assessorato e Arpal la debbano pagare i poveri lavoratori”. Insomma, ancora priva di spiragli la trattativa per quei lavoratori assunti per sei mesi dall’Agenzia diretta dall’ex sottosegretario Cassano, al fine di rafforzare gli organici dei Centri per l’Impiego. E il comportamento del direttore che continua a disertare i tavoli di concertazione con sindacati e parti sociali, senza contare che alla fine dell’anno scorso fu proprio Massimo Cassano, audito in Commissione regionale, a dire con chiarezza che l’unica proroga possibile era per un mese, sino al 31 dicembre 2021. Per loro, sino a nuovi concorsi non c’era e a quanto pare non c’è ancora possibilità di assunzione, in quanto vietato dalla legge. Per quanto riguarda i centri per l’impiego gestiti fino al 2018 dalle province, resteranno quarantaquattro in tutta la regione, e un eventuale aumento, con altrettanto eventuale allargamento della pianta organica, sarebbe rea ammissibile solo a seguito di una decisione del Consiglio regionale. (andelu)

Condividi sui Social!