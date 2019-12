Niente fuochi di artificio per la notte di san Silvestro

– Niente botti ne’ petardi nella notte di san Silvestro a Foggia. Lo ha deciso il sindaco della citta’, Franco Landella, che ha emanato un’ordinanza che sanziona chi non rispettera’ il divieto. Fatta eccezione, infatti, per “gli per gli spettacoli autorizzati e tenuti da professionisti, i fuochi d’artificio acquistati nelle rivendite autorizzate, aventi marcatura CE, che per qualita’ e classificazione, presentano un rischio potenziale estremamente basso ed un livello di rumorosita’ basso e/o, comunque, non nocivo per la salute umana e nel rispetto degli animali d’affezione in genere – si legge nel provvedimento – e’ disposto fino al 7 gennaio 2020, il divieto di utilizzo di artifizi pirotecnici (petardi, spari, botti) di qualsiasi tipo e determinazione”. Saranno rafforzati i controlli e saranno comminate sanzioni.

