Niente estate a Riccione per Radio Deejay, Linus: “Si chiude un’epoca”

(Adnkronos) – Si chiude un'epoca. Dopo 38 anni di trasmissioni estive, Radio Deejay saluta Riccione. L'annuncio, carico di rammarico, arriva direttamente dal direttore artistico della radio, Linus attraverso i suoi profili social. "Una lunga storia che finisce con poche parole: dopo tanti anni, quest'estate Radio Deejay non sarà a Riccione", scrive Linus, accompagnando il post con alcune immagini del palco che per quasi quattro decenni ha animato le estati romagnole. "Ci abbiamo provato fino alla fine, ma evidentemente qualcuno aveva già deciso altrimenti. Peccato". Un addio che segna la fine di un sodalizio storico, iniziato nel 1987, lo stesso anno dell'arrivo di Acquafan a Riccione. Per 38 estati consecutivi, la cittadina romagnola è stata la sede estiva dell'emittente, diventando un punto di riferimento per migliaia di turisti e appassionati di musica. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Aprile 2025