Niemeier-Paolini a Stoccarda: orario, precedenti e dove vedere il match

(Adnkronos) – Dopo l'esordio convincente in Germania, torna in campo Jasmine Paolini. Oggi, giovedì 17 aprile, l'azzurra affronta a Stoccarda la tedesca Jule Niemeier, numero 121 del ranking Wta. In palio c'è un posto nei quarti di finale del torneo 500, contro la vincente del confronto tra la statunitense Coco Gauff e l'altra tedesca Ella Seidel. Reduce dal bel successo contro Eva Lys, debutto con il nuovo coach Marc Lopez, la toscana (numero 6 al mondo) cerca conferme.

Sarà il terzo match tra Jasmine Paolini e Jule Niemeier. I due precedenti sono stati vinti entrambi dall'azzurra e risalgono al 2022: sedicesimi di finale a Parma (5-7, 6-4, 6-2) e quarti di finale a Cluj-Napoca (7-5, 7-5). Il match di oggi inizierà non prima delle 13:40. Il torneo Wta 500 di Stoccarda sarà trasmesso in tv e streaming sui canali Sky Sport e su Super Tennis, ma anche in streaming su Sky Go e Now. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Aprile 2025