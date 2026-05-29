Nicosia (Accademia Belle Arti di Catania): “In-genium momento di ricerca e sperimentazione’

(Adnkronos) – "In-genium è un progetto che ha avuto una lunga gestazione. Nasce da alcune discussioni tra fotografi che abbiamo selezionato e

Carlo Nicosia (Institutional Relations, Communication & Sustainability VP della Maire), in una interlocuzione continua per portare a casa qualcosa di nuovo e innovativo. Abbiamo deciso di mettere insieme le tre Accademie di Belle Arti più importanti e innovative con un gruppo di lavoro, così da sviluppare un pensiero utilizzando lettura, scrittura e storia e poi, nello stesso cenacolo, abbiamo fatto in modo che tra 15 persone potesse nascere il miracolo. Abbiamo creato 3 squadre e a ognuno di noi è stato affidato un compito. Da tutto questo è nato un momento di ricerca e sperimentazione che vede non solo la mostra ma anche un bellissimo libro di fotografie, in cui si vedono grandi sperimentazioni, oggetto di discussioni e riflessioni”. Lo ha detto Carmelo Nicosia, direttore della Scuola di fotografia dell'Accademia delle Belle Arti di Catania, alla presentazione, al Rettorato, del progetto e della mostra fotografica 'In-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia', promosso da Maire e Fondazione Maire-ETS in collaborazione con il Parco archeologico del Colosseo e con il patrocinio dell’Università etneo.

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Pubblicato il 29 Maggio 2026