Nicoletti: “I punti persi a Latina bruciano ancora”

“I punti persi a Latina bruciano ancora ma nel calcio per fortuna c’è sempre un’altra gara e così ora siamo concentrati sulla Juve Stabia” una battuta di quanto dichiarato dal mediano Manuel Nicoletti sul sito ufficiale di CalcioFoggia1920. Un altro round invece per dirla alla Rocky Balboa che chiede il Foggia per tornare alla vittoria centrata soltanto all’esordio casalingo, ma seconda di campionato, contro il Potenza con il punteggio roboante di 4-1. Un Foggia da working in progressquello del maestro Zeman, per giunta giovanissimo e tutto da assemblare ma con alcuni pezzi pregiati dal capitano Curcio, a Ferrante in attacco, insieme a Di Grazia, quest’ultimo acquistato quasi sul gong del calciomercato e ad un centrocampo di sostanza e gol dalla distanza con Petermann, Rocca e lo stesso Nicoletti che ha parlato e detto la sua ai microfoni ufficiali: La Juve Stabia è un avversario difficile, non dico tra le favorite ma un avversario tosto, però io credo che noi dobbiamo concentrarci più su di noi, a fare ciò che ci dice il mister”. Un pensiero inevitabile va ai tifosi:“Un pensiero va anche ai tifosi perché sono fondamentali e ne approfitto per invitarli ad abbonarsi perché per noi è importante averli allo stadio e ci aiuta tantissimo contro l’avversario di turno. Vedere uno Zaccheria stracolmo incute timore a tutti ed un punto importante a nostro vantaggio sui cui poi porre le basi per il successo”. La gara tra Foggia e Juve Stabia sarà diretta dal signor Luciani della sezione di Roma.Il fischietto romano ha diretto il Foggia lo scorso 22 novembre allo Zaccheria, in occasione di Foggia vs Virtus Francavilla, terminata 1-1. A coadiuvare l’arbitro saranno gli assistenti Marco Cerilli e Veronica Vettorel della sezione di Latina mentre il quarto uomo, il signor Gabriele Scatena di Avezzano. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

Condividi sui Social!