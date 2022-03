Nicola Cantatore nuovo presidente Ciala Ebat

L’ente bilaterale agricolo Ciala-Ebat di Foggia ha un nuovo presidente. Si tratta di Nicola Cantatore, direttore di CIA Capitanata, declinazione provinciale di CIA Agricoltori Italiani della Puglia.Assieme al presidente, è stato eletto anche il vicepresidente Antonio Castriotta della Uila e gli altri organi dell’Ente: l’assemblea, il Comitato di gestione e l’Organo di controllo.L’Ente ha come compito precipuo l’integrazione economica delle indennità di legge corrisposte ai lavoratori, in caso di malattia o infortunio a cui si aggiungono ulteriori prestazioni erogate: bonus per maternità, integrazione indennità infortunio del lavoratore sul posto di lavoro o “in itinere”; contributo scolastico. Particolarmente innovativa è stata la creazione dell’applicazione per telefoni cellulari denominata “Campo Libero”; uno strumento che consente a lavoratori e aziende l’attivazione di servizi di trasporto funzionali alle particolari esigenze dell’agricoltura.“L’ente bilaterale è uno strumento che funziona”, ha dichiarato Cantatore, “perché contribuisce a realizzare quell’alleanza e quell’unità di intenti tra lavoratori e aziende che favorisce lo sviluppo delle nostre imprese, la qualità e la sicurezza del lavoro, l’acquisizione di una formazione capace di aggiornare e integrare le competenze e l’innovazione. “La Capitanata, nel comparto primario, conta 24.523 aziende che danno lavoro a oltre 35mila persone. A questi ultimi, naturalmente, vanno aggiunti tutti i lavoratori stagionali. Il comparto primario pugliese è in assoluto la prima ‘industria’ della regione. E’ un settore che non si ferma mai e non si è fermato nemmeno durante la pandemia. Per questo motivo è importante fornire ad esso il supporto necessario a migliorare costantemente i livelli di sicurezza e la qualità della vita dei lavoratori, così come è fondamentale sostenere innovazione e formazione nelle imprese”, ha aggiunto il vicepresidente CIALA Ebat di Foggia, Antonio Castriotta.

