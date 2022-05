Nicola Canonico: “Ringraziamo Zeman, e ora voltiamo pagina”

Lo si era intuito e captato, ma l’ufficialità è arrivata nel tardo pomeriggio della giornata di giovedì, dopo quasi sette ore di colloquio come asserito dal presidente Nicola Canonico con Zeman, le strade tra il Calcio Foggia e quella del maestro si separano probabilmente per l’ultima volta, vista l’età dell’oramai ex tecnico foggiano che dalla prossima stagione si godrà il calcio sotto un’altra veste e più rilassata. Tutti hanno le immagini ancora impresse del derby disputato contro il Bari, dominato in parte dai Satanelli, con Zeman in piedi sotto la pioggia forte, ad incitare capitan Curcio e soci. Tuttavia, il presidente del Calcio Foggia, Nicola Canonico ha ribadito anche il suo impegno, la volontà ed intenzione di provare a portare il Foggia in B in un progetto di durata triennale e che da ora inizieranno i colloqui per scegliere il nuovo tecnico. Ecco il discorso integrale di oltre un’ora, come riportato anche integralmente dal video sul sito della società rossonera che il numero uno ha fatto dalla ‘Antonio Pesce’ dello Zaccheria: “Dopo sette ore di colloquio con mister Zeman che non se la sente di continuare, ho provato a trattenerlo ma non ci sono riuscito. Ringrazio il mister per quello che ha fatto in questa stagione calcistica. Non è un problema di presupposti ma di stimoli che ha perso e non vuole proseguire. Devo prendere atto e rispettare la sua decisione. Ci siamo confrontati su tutto quello che è stato fatto durante il campionato. Bisogna solo ringraziarlo e da stasera inizia un nuovo ciclo. Possiamo già sentire altri allenatori cosa che non ho fatto in questo periodo ma se non chiarivo con lui non potevo sentirmi con altri allenatori. Il Foggia sulla regolarità degli stipendi non ha problemi. Abbiamo pagato aprile ma rimane solo il mese di maggio e dobbiamo iscrivere la squadra. C’è una buona base di partenza con giocatori che hanno contratti con noi che sono 13. Cercheremo di migliorare la rosa perché bisogna avere ambizioni. Cercheremo di fare il salto di categoria ma raccontare che si andrà in serie B il prossimo campionato è difficile. ragazzi sotto contratto dovranno rispettarli per essere professionisti ma se qualcuno vorrà andar via, risolveremo anche in tal caso. È indispensabile trovare quanto prima un allenatore che valuti il gruppo squadra che attualmente abbiamo. Nel gruppo devono esserci giovani validi ma anche giocatori di esperienza. Bisogna migliorare anche nei risultati soprattutto cercare di vincere di più e pareggiare di meno. È importante avere una buona squadra che possa giocarsi il campionato. Nella chiacchierata con Zeman c’è stato anche l’aumento del budget da investire perché voglio migliorare rispetto allo scorso anno. Sono felice di aver dato entusiasmo alla piazza in questa stagione. Le ultime gare in casa sono state emozionanti. Come società non possiamo rimpiangere nulla perché abbiamo fatto bene. Avremo più valorizzazione e giocatori con più personalità. La scelta di Saverio Masi (vice pres.onorario) ne prendiamo atto perché vuole lavorare nella Fondazione e se non riesce a conciliare due lavori accettiamo questa decisione di dimettersi”. Il numero Uno ha concluso sulle voci di una possibile cessione emersa su alcuni canali mediatici: “Sulle proposte di acquisto della società. Disinformare la città e il Presidente di eventuali trattative inesistenti e non chiedere la disponibilità al presidente se è disposto a vendere il Calcio Foggia. Non ho intenzione di vendere perché ho fatto un progetto di tre anni. Se c’è un informazione da dare perché qualcuno chiama informando di un gruppo di imprenditori locali che farà arrivare una richiesta destabilizza una piazza che ha una stabilità economica. Creiamo così nella testa dei tifosi un’alternativa che non esiste. Penso che possiamo fare tanto e bene a Foggia ma a me non piace che vengano raccontate storie di una società che ha problemi economici e non è vero. Se arriva qualcosa che porterà per il Foggia un altro tipo di investimento mi farò da parte ma non mi devo arricchire io. Se c’è una persona più forte di me economicamente che possa portare il Foggia in alto non sarò un ostacolo. Alle curve voglio dire che faremo sempre le cose fatte per bene, non ho nessuna intenzione di programmare qualcosa che non si potrà fare e non ho bisogno di una colletta per iscrivere la squadra al campionato. Il 9 giugno non è possibile che si passi da Canonico alla Pintus. I giudizi ordinari durano anni e non mesi Nei tre anni speriamo di portare il Foggia in serie B ma nel calcio ci vuole pazienza cosa che a Foggia non c’è. Ci vuole una programmazione come insegna il Milan con un gruppo di giovani in cui sono stati inseriti elementi di esperienza”. Ultimissima battuta sul direttore sportivo, Peppino Pavone (non confermato) e ieri è giunto anche il comunicato di saluti e ringraziamento e sul nuovo tecnico: “Il direttore sportivo verrà prima dell’allenatore e avrà l’input per prendere un allenatore con un preciso profilo. Nella realtà calcistica degli ultimi anni non ricordo una squadra con un minutaggio di giovani che è salita di categoria. Abbiamo delle idee sull’allenatore che deve avere esperienza di questa categoria. Non condivido il fatto che la società non debba parlare perché investendo ha tutto il diritto di poterlo fare soprattutto nella scelta dell’allenatore. Bisogna ricoprire un vuoto che sarà immenso lasciato da Zeman. Si possono cancellare nomi già fatti in questi giorni. Fateci lavorare, le critiche sono giuste ma bisogna farle a fine campionato. I leoni da tastiera che insultano devono ricordare che sono un Presidente che decide di investire in un territorio. In questi anni ho sempre cercato di vincere il campionato ma ci vuole intesa con giornalisti, società, gruppo squadra e staff. Si vince quando c’è armonia totale. Il calcio non ha certezze”.(Ph. Calcio Foggia).

M.I.

Condividi sui Social!