Nicola Canonico nuovo socio del Foggia

Lo avevamo anticipato qualche giorno fa, ma in realtà dall’ultima partita del campionato, ovvero al Secondo Turno dei Playoff del girone del Foggia, c’era stato un incontro, quasi ufficiale, al San Nicola, dove presumibilmente Nicola Canonico, sarà stato accreditato alla partita mediante una richiesta pervenuta dal Foggia, ed è altamente probabile che i contatti erano già iniziati. Poi nel mezzo, c’è stato anche uno striscione forte di un gruppo organizzato della tifoseria rossonera, e la risposta del presidente dott.ssa Maria Assunta Pintus mediante un comunicato sul sito ufficiale nella serata di mercoledì. Non veritiere o forse solo contatti, non andati a buon fine quelle dell’interessamento dell’imprenditore cinematografico Francesco Di Silvio ed anche di altri. Il comunicato della società non spiega, tuttavia, le modalità e quote del neo socio, Canonico: “Il Calcio Foggia 1920, dopo un’attenta valutazione delle varie figure imprenditoriali che hanno mostrato interesse ad un possibile ingresso nel club, annuncia con piacere l’entrata in società del Dott. Nicola Canonico in anche qualità di nuovo socio del sodalizio rossonero”. L’ex presidente del Bisceglie, Canonico non è escluso che possa addirittura aver rilevato una quota di maggioranza, si saprà presumibilmente di più nelle prossime ore o giorni, anche sul possibile e molto probabile innesto di nuove figure dirigenziali, con il tecnico Marchionni, oggetto del desiderio anche di alti club che dovrebbe rimanere per ora al suo posto in panchina,

M.I.

