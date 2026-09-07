Nhrg e Direzione Lavoro, alla Rome future week 2026 con Alchimia del futuro

(Adnkronos) – Nhrg e Direzione Lavoro presentano 'Alchimia del futuro', in programma il 24 settembre nell'ambito della Rome future week 2026, presso la Casa delle tecnologie emergenti di Roma Tiburtina. Un evento gratuito rivolto a giovani laureati o laureandi in tutte le facoltà, giovani professionisti in cerca di nuove opportunità, persone interessate ai cambiamenti nel mondo del lavoro, all'innovazione tecnologica e digitale e, in generale, al futuro. In un contesto in cui l'intelligenza artificiale accelera il cambiamento, la persona resta, comunque, al centro di tutto. La curiosità, il pensiero critico, la capacità relazionale, l’adattabilità, la creatività e la responsabilità delle proprie azioni permangono la materia prima da cui nasce ogni trasformazione. 'Alchimia del futuro' è un evento di formazione, orientamento e incontro tra persone e aziende, pensato per chi vuole capire dove sta andando il mercato del lavoro e come attrezzarsi per affrontarlo. Sarà possibile, nel corso della giornata, avere un confronto diretto con esperti del mondo del lavoro e cogliere opportunità concrete di contatto con recruiter e aziende. L’evento si svolge in due atti. Primo atto – Gli elementi: what makes us human (ore 10:30-13:30) Interventi, testimonianze e conversazioni con ospiti provenienti da realtà e ambiti differenti. Un’occasione per condividere esperienze, prospettive e strumenti utili a orientarsi nelle scelte che accompagnano ogni percorso lavorativo. Secondo atto – La formula: what makes us future-ready" (ore 14:30-17:30) Il focus si sposta sull'azione, articolato in due momenti complementari: Formula Lab: un laboratorio pratico dedicato alla consapevolezza professionale, in cui ogni partecipante potrà costruire una scheda personale che sintetizza chi è, cosa sa fare e in quale direzione vuole crescere; Talent Match – speed recruiting experience: una sessione di incontri brevi tra partecipanti, recruiter e aziende, pensata per trasformare ogni colloquio in una nuova opportunità concreta. "Alchimia del futuro – dichiara Gianni Scaperrotta, amministratore delegato di Nhrg – nasce con l’obiettivo di offrire a tutti la possibilità di riconoscere e valorizzare i propri talenti, comprendendo quali siano oggi le concrete opportunità di lavoro in Italia. Vogliamo dare un contributo concreto affinché i nostri migliori giovani possano trovare nel nostro Paese occasioni di crescita e realizzazione professionale, contribuendo così a contrastare l’emorragia di talenti verso l’estero". "Siamo – spiega Massimiliano Aloi, amministratore delegato di Direzione Lavoro – un’azienda giovane, composta in gran parte da giovani. Sappiamo che le dinamiche del mercato e le esigenze dei lavoratori sono cambiate e che oggi è necessario sapersi adattare a nuove sfide. Noi siamo pronti ad affrontarle e vogliamo contribuire a fare in modo che i giovani possano conoscere e comprendere le proprie potenzialità e le opportunità che il mercato del lavoro offre loro». Per tutta la giornata sarà inoltre attiva l'area experience, con attività interattive dedicate a orientamento, recruiting, consapevolezza professionale e networking. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria da effettuare sul sito della Rome Future Week al seguente link: romefutureweek.it/alchimia-del-futuro

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Pubblicato il 7 Settembre 2026