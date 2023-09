Nfl, Bosa rinnova contratto record con 49ers

(Adnkronos) – Nick Bosa, defensive end dei San Francisco 49ers, firma un contratto di 5 anni da 170 milioni di dollari e diventa il difensore più pagato nella storia della National Football League. Il prolungamento del contratto, come afferma Espn, prevede 122,5 milioni di dollari garantiti. Con un ingaggio medio stagionale di 34 millioni di dollari, Bosa supera i 31,7 milioni che guadagna Aaron Donald, defensive tackle dei Los Angeles Rams e fino ad oggi difensore più pagato. Bosa, che non ha partecipato al training camp, potrebbe essere a disposizione per la partita in programma domenica 10 settembre contro i Pittsburgh Steelers nell'apertura della regular season. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Settembre 2023