Newport County-Roma, oggi amichevole: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in amichevole e oggi, martedì 4 agosto, affronta i gallesi del Newport County (club della League Two inglese) in un altro test del precampionato, dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro il Cardiff nell'ultima uscita. Il tecnico Gasperini, in attesa degli ultimi innesti della squadra giallorossa, andrà alla ricerca di nuove indicazioni in vista dell'esordio in Serie A. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco la probabile formazione giallorossa per l'amichevole di stasera alle 20 contro il Newport County, in programma allo stadio Rodney Parade di Newport (Galles):

Roma (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Mannini; Dybala, Soulé; Castro. All. Gasperini Newport County-Roma sarà visibile in diretta su Dazn. L'amichevole dei giallorossi sarà visibile anche in streaming sull'app di Dazn.

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Pubblicato il 4 Agosto 2026