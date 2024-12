New York, donna data alle fiamme nella metro: c’è un arresto

(Adnkronos) – Una persona è stata fermata dopo l'orrore delle scorse ore a New York, dove una donna, che apparentemente dormiva su un treno della metropolitana, è morta dopo che un uomo le ha dato fuoco. La polizia di New York ha confermato il fermo di un sospettato, identificato come originario del Guatemala, arrivato negli Stati Uniti nel 2018. L'uomo si è avvicinato "con calma" alla vittima, che era seduta, e ha utilizzato – secondo la polizia – un accendino per dare fuoco ai vestiti che la donna indossava. E' stata questione di "pochi secondi". Il sospetto era seduto alla stazione ed è stato riconosciuto da tre liceali di New York dopo la diffusione di immagini da parte della polizia. E' stato trovato con un accendino in tasca. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Dicembre 2024