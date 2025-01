New Orleans, si lancia con l’auto sulla folla e spara: almeno un morto

(Adnkronos) – Almeno una persona ha perso la vita e altre sono rimaste ferite dopo che un'auto si è lanciata contro la folla a New Orleans, in Bourbon Street, nelle prime ore di oggi. Lo ha riferito la polizia di New Orleans all'emittente Abc News parlando di atto intenzionale avvenuto in una zona affollata di turisti durante le celebrazioni di Capodanno. La Cbs parla di ''numerose vittime'' e spiega che, dopo essersi lanciato ad alta velocità contro la folla, l'autista è sceso dal mezzo e ha cominciato a sparare. I fatti sono avvenuti all'incrocio tra Bourbon Street e Iberville Street intorno alle 3:15 del mattino, precisa Wgno. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Gennaio 2025