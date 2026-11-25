(Adnkronos) – Freddo, pioggia ma anche abbondante neve. L’autunno raffredda l’Italia con 48 ore di spiccata instabilità a partire dal Nord, passando per il versante tirrenico centro-meridionale e arrivando fino in Campania. E per tornare a giornate più soleggiate bisognerà aspettare la fine della settimana. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, mercoledì 25 novembre, e per i giorni a venire.

Un minimo depressionario tra il Mar Ligure e l’alto Tirreno apre 48 ore di spiccata instabilità al Nord e sul versante tirrenico centro-meridionale fino alla Campania, con piogge abbondanti e neve copiosa sulle Alpi, prima che il vortice trasli verso il basso Adriatico e i Balcani attivando una fase fredda adriatica.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, sottolinea gli accumuli nevosi rilevanti sulle Alpi in 48 ore a quote relativamente basse per fine Novembre, seguiti tra Venerdì e Sabato da burrasche di Bora e calo termico fino a una Domenica più stabile e soleggiata.

Mercoledì: inizio delle 48 ore perturbate, piogge intense e forti nevicate sulle Alpi



Mercoledì il minimo sul Mar Ligure porterà piogge diffuse dal mattino al Nord e sulla Toscana, in estensione dal pomeriggio-sera a Umbria, Lazio e Campania con 30-50 mm/24h e picchi di 70-90 mm/24h su Liguria di Levante, Alta Toscana, Prealpi, fascia pedemontana del Friuli-Venezia Giulia e tra basso Lazio e Campania; fenomeni sparsi di 10-20 mm/24h interesseranno Sardegna e medio Adriatico, mentre i settori ionici e la Sicilia meridionale vedranno solo isolati piovaschi di 1-5 mm/24h.

Neve abbondante cadrà sulle Alpi oltre i 500-700 metri al mattino sul Piemonte, con locali sconfinamenti fino ai 500 metri sul basso Piemonte, intorno agli 800-1000 metri su Valle d’Aosta, Alpi lombarde e vallate interne dell’Alto Adige e oltre i 1000-1200 metri su Prealpi venete e Alpi friulane: in 24 ore si accumuleranno 25-45 cm con punte di 50-70 cm oltre i 1800-2000 metri, mentre sugli Appennini la neve resterà confinata oltre i 1700-1900 metri con 5-10 cm.

Rinforzeranno fino a burrasca o burrasca forte i venti di Scirocco e Libeccio, in rotazione occidentale dal pomeriggio a ponente, con raffiche di 60-80 km/h e punte di 80-90 km/h su Sardegna, crinali appenninici e versante tirrenico, e fino a 50-60 km/h sull’Adriatico.

I mari occidentali e meridionali risulteranno agitati con onde di 2,5-3,5 metri, pari allo stato 5 della Scala Douglas, fino a molto agitati con 3,5-4,5 metri, pari allo stato 5-6 della Scala Douglas, su Mar Ligure, Mare di Sardegna e Tirreno centro-settentrionale, mentre l’Adriatico sarà molto mosso con 1,5-2,5 metri.

Minime in rialzo al Centro-Sud con 1-5°C sulle pianure del Nord, 6-10°C nelle zone interne del Centro, 7-11°C nell’entroterra del Sud e 12-16°C sulle coste e sulle Isole Maggiori; massime di 6-8°C al Nord-Ovest, inferiori alle medie di 2-4°C, 10-12°C sulle pianure del Nord-Est, 11-14°C nelle aree interne del Centro e del Sud, 15-18°C sulle coste centrali e 17-22°C sui litorali meridionali e sulle Isole Maggiori.

Giovedì: prosegue la fase perturbata con ancora neve abbondante sulle Alpi e rovesci al Centro-Sud



Giovedì completerà le 48 ore perturbate con miglioramento pomeridiano al Nord-Ovest per i venti di caduta sottovento alle Alpi, mentre su Triveneto ed Emilia-Romagna persisteranno piogge diffuse di 20-35 mm/24h fino al pomeriggio; rovesci intensi e temporali di 25-45 mm/24h interesseranno le regioni tirreniche centro-meridionali, le aree interne e adriatiche centrali, il Sud e la Sicilia tirrenica, con picchi di 50-70 mm/24h tra basso Lazio, Campania e Calabria tirrenica.

Sulle Alpi centro-orientali e di confine sopravento proseguiranno nevicate fino al pomeriggio oltre i 700-1000 metri con altri 20-35 cm, portando il bilancio complessivo delle 48 ore a 50-80 cm e punte di 90-110 cm oltre i 1800-2000 metri; l’ingresso di aria più fredda farà scendere la neve sull’Appennino settentrionale e centrale oltre i 1300-1500 metri con 10-20 cm.

Soffieranno ancora venti di burrasca in rotazione ciclonica con raffiche di Maestrale e Ponente di 60-80 km/h su Sardegna, regioni tirreniche e Sud, e rinforzi di Bora e Grecale fino a 60-70 km/h sull’alto e medio Adriatico.

I mari saranno agitati con onde di 2,5-3,5 metri, pari allo stato 5 della Scala Douglas, fino a molto agitati con 3,5-4,5 metri, pari allo stato 5-6 della Scala Douglas, su Mare e Canale di Sardegna e Tirreno meridionale, e localmente agitato l’Adriatico con 2-3 metri, pari allo stato 5 della Scala Douglas.

Minime in calo da ponente con 1-5°C sulle pianure del Nord, 4-8°C nelle zone interne del Centro, 5-9°C nell’entroterra del Sud e 10-15°C sulle coste e sulle Isole Maggiori; massime di 9-12°C al Nord-Ovest, 8-10°C al Nord-Est, 9-12°C nelle aree interne del Centro e del Sud, 13-16°C sui litorali centrali e 15-19°C sui litorali del Sud e sulle Isole Maggiori.

Venerdì e tendenza: il vortice scivola sul basso Adriatico, svolta fredda di Bora fino a Sabato e Domenica soleggiata



Venerdì, con il vortice in spostamento verso il basso Adriatico e i Balcani, tornerà il sole su gran parte del Nord salvo nuvolosità residua sull’Emilia-Romagna; lungo Emilia-Romagna, versante adriatico, aree interne centrali e al Sud persisteranno invece piogge e rovesci di 15-35 mm/24h, con neve sull’Appennino centrale fino a 900-1100 metri, localmente a 700-900 metri tra Marche e Abruzzo, e oltre i 1300-1500 metri sull’Appennino meridionale con 10-25 cm.

Burrasche di Bora e Grecale con raffiche di 60-80 km/h su Adriatico, Sud e crinali appenninici provocheranno mareggiate sui litorali esposti con mare agitato o molto agitato e onde fino a 3-4 metri, pari allo stato 5-6 della Scala Douglas; minime a 1-4°C sulle pianure del Nord, 2-6°C nelle zone interne del Centro, 4-8°C nell’entroterra del Sud e 8-13°C lungo le coste, mentre le massime scenderanno di 3-5°C sotto le medie attestandosi su 6-9°C lungo il medio-basso Adriatico e nelle aree interne appenniniche, 8-11°C al Nord e 11-15°C sulle coste tirreniche e sulle Isole Maggiori, con freddo accentuato dall’effetto wind-chill.

Sabato proseguirà la circolazione fredda di Bora con cieli sereni al Nord e sul medio-alto Tirreno ma ancora instabilità su medio-basso Adriatico e Sud, neve sull’Appennino centro-meridionale fino a 700-1000 metri e massime di 3-5°C sotto media; Domenica si profila infine come la giornata più stabile e soleggiata della settimana, con prevalenza di sole ovunque, venti in attenuazione e rialzo termico diurno.

Riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche, nonché di quelle connesse alle raffiche di burrasca e allo stato del mare, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali diramati dalla Protezione Civile.

Mercoledì. Al Nord: piogge abbondanti e neve copiosa sulle Alpi; venti forti meridionali e mari agitati o molto agitati. Al Centro: piogge abbondanti sul versante tirrenico e più sparse sull’Adriatico, neve solo sulle vette appenniniche; burrasca di Scirocco e Libeccio e mari molto agitati. Al Sud e sulle Isole: piogge abbondanti sulla Campania, più sparse sulla Sardegna e nuvolosità irregolare con isolati piovaschi sui settori ionici; burrasca meridionale e mari agitati.

Giovedì. Al Nord: piogge diffuse su Triveneto ed Emilia-Romagna e neve abbondante sulle Alpi centro-orientali, schiarite pomeridiane al Nord-Ovest. Al Centro: rovesci intensi specie sul Lazio e neve sull’Appennino; burrasca tra Maestrale e Bora, clima più freddo e mari agitati. Al Sud e sulle Isole: rovesci intensi specie su Campania e Sicilia tirrenica; burrasca occidentale e mari molto agitati.

Venerdì. Al Nord: soleggiato salvo piogge e rovesci sull’Emilia-Romagna; freddo al mattino in pianura. Al Centro: soleggiato sulla Toscana, piogge diffuse sul versante adriatico e nelle zone interne con neve sull’Appennino; burrasca di Bora, calo termico e mareggiate. Al Sud e sulle Isole: piogge e rovesci diffusi con neve sui rilievi; burrasca di Bora e Grecale, calo termico e mari molto agitati.

Tendenza: Sabato ancora Bora fredda con instabilità, neve in Appennino e temperature sotto media su medio-basso Adriatico e Sud, cieli sereni sulle restanti regioni; domenica giornata più stabile e soleggiata della settimana con prevalenza di sole ovunque, venti in attenuazione e rialzo termico diurno.

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Pubblicato il 25 Novembre 2026