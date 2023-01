Neve in diversi comuni del Subappenino dauno e del Gargano

Ha nevicato questa notte in diversi comuni del Subappenino dauno e del Gargano, anche a quote collinari. E la coltre bianca continua a scendere anche questa mattina. Diversi Comuni hanno anticipato già ieri la decisione di chiudere le scuole questa mattina (Faeto, Accadia ecc.). A

Castelluccio Valmaggiore nei Monti dauni chiuso il cimitero. Ad Alberona in azione mezzi spazzaneve. Neve anche su molte strade, per esempio su quella che porta da Vico del Gargano alla Foresta Umbra. A

Orsara di Puglia chiusa al traffico veicolare per motivi di sicurezza la strada comunale ‘Cupa’. Rinviata la raccolta differenziata dei rifiuti in diversi centri.

“Mezzi spalaneve e spargisale della Provincia di Foggia – ha reso noto poco fa Matteo Vocale, sindaco di San Marco in Lamis – attivi sulla strada provinciale 48 San Nicandro Garganico – San Marco in Lamis, che resta percorribile con prudenza, muniti almeno di gomme termiche. Con i mezzi e i volontari dell’Avers stiamo monitorando il territorio e, al momento, non si riscontrano particolari criticità sulle strade comunali. Un’unità si sta recando a San Giovanni Rotondo per recuperare quattro alunni sannicandresi dell’istituto professionale, rimasti bloccati per la neve. Raccomando massima prudenza. Evitate le strade interne e, soprattutto gomme invernali e buone”.

