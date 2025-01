Neve e freddo record in Gb e Usa, voli cancellati in Germania: in atto la tempesta invernale

(Adnkronos) – Centinaia di voli cancellati in Germania, una quantità di neve e un freddo mai visti negli ultimi dieci anni in alcune zone degli Stati Uniti con 65 milioni di americani in allerta meteo e migliaia di case rimaste senza elettricità nel Regno Unito per le forti nevicate. Sono gli effetti della violenta tempesta invernale che sta creando seri disagi alla circolazione e non solo. A partire dall'aeroporto di Francoforte, il più traffico in Germania, che ha dovuto cancellare 120 collegamenti aerei previsti per oggi, come ha confermato alla Dpa il portavoce dello scalo. La visibilità è ridotta e le piste vanno pulite dalla neve, ha spiegato. Anche l'aeroporto di Stuttgart, nel sudovest della Germania, ha registrato ritardi nelle partenze dei voli e la cancellazione di alcuni collegamenti aerei. Anche il servizio ferroviario Deutsche Bahn ha avvertito di possibili disagi nella circolazione dei treni. Una violenta tempesta invernale ha colpito gli Stati Uniti, dove 65 milioni di americani si trovano ad affrontare le nevicate più intense e le temperature più fredde da oltre 10 anni in alcune parti del Paese. Kansas, Arkansas, Kentucky e Virginia hanno dichiarato lo stato di emergenza poiché la tempesta, spinta da un vortice polare, si è spostata verso est dopo aver colpito gli Stati Uniti centrali. Si prevede che la neve raggiungerà i 35,6 centimetri. Anche gli stati del sud come Mississippi e Florida hanno diramato avvertimenti per freddo e ghiaccio, secondo il National Weather Service. Previsti anche forti temporali con possibilità di tornado e grandine in alcune zone. Ieri le temperature sono state ben al di sotto dello zero in molte zone, ad esempio da -7 °C a -10 °C a Chicago, -18 °C a Minneapolis e -25 °C a International Falls, nel Minnesota, al confine con il Canada. Nelle prossime ore si prevede un calo significativo delle temperature per gli Stati Uniti orientali. L'Nbc spiega che le temperature scenderanno da 10 a 25 gradi sotto la media a partire da oggi e fino a venerdì. Anche in Gran Bretagna sono stati segnalati diversi danni alla circolazione a causa del maltempo. A partire dai voli cancellati all'aeroporto di Leeds Bradford, nello Yorkshire, la cui pista ''rimarrà chiusa fino a nuovo avviso a causa delle forti nevicate'', si legge in una nota. Diversi i voli che sono stati dirottati dall'aeroporto di Manchester, secondo quanto riportato da Flightradar24. Tra cui uno che è stato dirottato su Dublino e un altro su Parigi. Disagi anche per gli resta in casa. Gli operatori energetici britannici hanno infatti segnalato interruzioni di corrente in oltre mille abitazioni in Inghilterra e Galles. E' stato invece confermato che si giocherà, nonostante i problemi di sicurezza, la partita di Premier League tra Liverpool e Manchester United allo stadio di Anfield. Resta l'allerta arancione per neve e ghiaccio in Irlanda, dove nei prossimi giorni sono previste ulteriori precipitazioni nevose. In alcune zone del Paese sono previsti fino a dieci centimetri di neve, spiega il servizio meteorologico irlandese. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Gennaio 2025