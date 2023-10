Neutralità climatica entro il 2030: 10 città premiate con il Label Mission

(Adnkronos) – Dieci città europee sono state premiate con l'EU Mission Label per i loro piani volti a raggiungere la neutralità climatica entro il 2030. Sønderborg in Danimarca, la tedesca Mannheim, le spagnole Madrid, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz e Saragozza, Klagenfurt in Austria, Cluj-Napoca in Romania e Stoccolma in Svezia hanno ricevuto il marchio della missione dell’UE per le città intelligenti e neutrali dal punto di vista climatico, una delle missioni dell’Unione Europea in Orizzonte Europa, programma di finanziamento per la ricerca e l'innovazione. L'EU Mission Label è un riconoscimento per le città orientate alla neutralità climatica già entro il 2030, attraverso un piano d'azione e una strategia di investimento, e mira a facilitare l’accesso ai finanziamenti pubblici e privati verso tale obiettivo. Le dieci città a cui è stato assegnato il Label Mission possono ora utilizzarlo come segno di fiducia nei loro piani di neutralità climatica, soprattutto quando si rivolgono a finanziatori pubblici e privati. L’assegnazione del marchio di missione dell’UE apre, ora, la strada ad altre città per muoversi più rapidamente verso una transizione verde e digitale. In totale sono 100 le città europee che partecipano alla Cities Mission, con altre 12 città dei paesi associati a Orizzonte Europa. Le città selezionate per la Cities Mission sono invitate a sviluppare contratti contenti un piano generale per la neutralità climatica in ambito energetico, edile, gestione di rifiuti e trasporti, insieme ai relativi piani di investimento. Per la missione sono previsti 360 milioni di euro di finanziamenti di Orizzonte Europa, per avviare percorsi di innovazione verso la neutralità climatica entro il 2030. Le azioni di ricerca e innovazione riguardano la mobilità pulita, l’efficienza energetica e la pianificazione urbana verde, e offrono la possibilità di costruire iniziative congiunte e di intensificare le collaborazioni in sinergia con altri programmi dell’UE. Le città svolgono un ruolo fondamentale nel raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, l’obiettivo del Green Deal europeo. Le città, che consumano oltre il 65% dell’energia mondiale e sono responsabili di oltre il 70% delle emissioni globali di CO2, possono contribuire in modo sostanziale all’obiettivo del Green Deal di ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 e, in termini più pratici, di offrire ai propri cittadini aria più pulita, trasporti più sicuri e meno congestione e rumore. —sostenibilita/lifestylewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Ottobre 2023