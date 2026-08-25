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Netflix smentisce la docu-serie su Rita De Crescenzo: “Nessun progetto in lavorazione”

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(Adnkronos) –
Netflix Italia smentisce all’Adnkronos le voci circolate sulla presunta lavorazione di una docu‑serie dedicata alla tiktoker napoletana Rita De Crescenzo. La voce sul presunto progetto dedicato alla creator napoletana – un fenomeno virale sin dai primi video – ha immediatamente acceso i social, tra commenti indignati e minacce di disdetta dell’abbonamento Netflix.  L'influecer campana, già al centro di diverse polemiche negli ultimi anni, è di recente tornata alla ribalta per un nuovo caso, dopo aver acquistato, durante un viaggio a Sharm el‑Sheikh, una scimmietta: animale selvatico la cui detenzione in Italia è vietata. L'episodio ha subito generato critiche social e segnalazioni di animalisti. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Agosto 2026

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