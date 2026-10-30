NetApp introduce controlli autonomi e gestione sovrana per ambienti hybrid multi-cloud

(Adnkronos) – NetApp, annuncia ufficialmemte l’introduzione di nuove funzionalità hybrid multi-cloud all’interno della piattaforma NetApp, concepite per unificare i controlli operativi tra infrastrutture fisiche nei data center, cloud pubblici e ambienti con requisiti di sovranità locale. Le soluzioni presentate rispondono alla crescente necessità aziendale di gestire carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale e alle applicazioni critiche garantendo la conformità giurisdizionale e il contenimento dei costi di gestione dell’hardware.

Il servizio Keystone Sovereign estende le tutele di governance e la residenza dei dati per gli operatori dello Spazio Economico Europeo, affiancando ai parametri geografici specifici controlli tecnici sull’accesso e sulle operazioni. Sul fronte dell’automazione, le operazioni autonome integrate in NetApp Console introducono un’orchestrazione guidata da agenti di intelligenza artificiale e interfacce conversazionali ChatOps su architettura ONTAP, consentendo il provisioning basato sull’intento, l’analisi predittiva e la risoluzione automatica degli incidenti entro i limiti stabiliti dalle policy di sicurezza aziendali. L’approccio mira a disaggregare le componenti di archiviazione, controllo e servizi per semplificare la scalabilità nei contesti ad elevata intensità di calcolo.

La gestione delle flotte è supportata dal modello installabile direttamente nell’infrastruttura del cliente, per garantire l’osservabilità e il controllo centralizzato sia in cloud sia in contesti isolati. Completa l’estensione la collaborazione strategica con Nutanix, destinata a combinare il sistema NetApp ONTAP con l’infrastruttura Nutanix Cloud per l’ottimizzazione degli ambienti virtualizzati, con disponibilità prevista nel corso dell’autunno. Analizzando la trasformazione dei modelli di storage e il loro impatto sulle strategie digitali,

Roberto Patano, Field CTO e Senior Manager Solution Engineering Italia di NetApp, ha analizzato la trasformazione dei modelli di storage e il loro impatto sulle strategie digitali: “L’architettura di storage determina il funzionamento di ogni carico di lavoro. I clienti non dovrebbero essere costretti a scegliere tra le prestazioni e il controllo dell’infrastruttura on-premises e la flessibilità del cloud. Con queste nuove funzionalità hybrid multi-cloud, NetApp sta aiutando le aziende ad abbattere le barriere tra gli ambienti, a operare con maggiore autonomia e a mettere efficienza, sovranità e controllo al centro della propria strategia dati”.

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Pubblicato il 30 Ottobre 2026