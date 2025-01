Netanyahu torna in ospedale, era uscito contro il parere dei medici

(Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è ''esausto'' ed è tornato in ospedale dal quale era uscito, ieri, contro il parere dei medici dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico alla prostata. Lo riferiscono fonti ben informate citate dal Times of Israel. Netanyahu non verrà dimesso oggi dall'ospedale di Hadassah Ein Kerem di Gerusalemme, hanno aggiunto le fonti. Il premier israeliano era uscito ieri per poter partecipare a un voto in Parlamento sul bilancio. Il Times of Israel ha scritto che il premier è apparso in aula pallido e stanco. Almeno 17 palestinesi sarebbero intanto stati uccisi in attacchi israeliani ai campi profughi di Jabalia e Bureij, nella Striscia di Gaza. Lo riferisce 'Al Jazeera'. Le famiglie palestinesi del campo profughi di Bureij hanno ricevuto nuovi ordini di evacuazione. Questo a seguito del lancio di razzi da quell'area verso le comunità israeliane. Il comandante della forza d'élite Nukhba di Hamas, che ha guidato l'attacco al kibbutz Nir Oz il 7 ottobre 2023, è stato ucciso in un attacco aereo israeliano nella parte occidentale di Khan Yunis. Lo ha riferito l'Idf, le forze di difese israeliane. Per tutta la durata della guerra, l'Idf riferisce che Abd al-Hadi Sabah ha guidato e portato avanti numerosi attacchi terroristici contro le truppe dell'Idf. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Gennaio 2025