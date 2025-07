Netanyahu ha intossicazione alimentare, non testimonierà al suo processo

(Adnkronos) – Benjamin Netanyahu ha un'intossicazione alimentare. Dopo che sono uscite le notizie sull'assenza di Netanyahu oggi alla riunione settimanale del governo israeliano, l'ufficio del premier ha diffuso un comunicato per spiegare che è malato e lavorerà a casa nei prossimi tre giorni. Sulla base delle condizioni di salute di Netanyahu, è stata cancellata, riporta Ynet, la testimonianza del premier al processo a suo carico per corruzione, che era stata rinviata a domani e martedì dai giudici che il 29 giugno avevano concesso un rinvio per ragioni diplomatiche, accogliendo la richiesta del premier sostenuta da Donald Trump. Secondo la nota dell'ufficio del premier, Netanyahu si è sentito male la notte scorsa e gli è stata diagnosticata un'intossicazione alimentare, provocata da cibo avariato, scrive Times of Israel. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Luglio 2025