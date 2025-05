“Nessuna pianta in meno, anzi 499 alberi già messi a dimora”

“In merito ad alcune informazioni inesatte recentemente diffuse, mi preme fare piena luce sulla realtà delle opere a verde realizzate nell’ambito dei lavori dell’Orbitale di Foggia – primo lotto”. Lo afferma l’assessora all’Ambiente del Comune di Foggia Lucia Aprile.

“L’intervento – spiega -, che si estende per 6,7 chilometri da via Lucera a viale degli Aviatori, comprende un parco lineare sul lato città, dotato di pista ciclabile e percorso pedonale, per una larghezza media di 18 metri. All’interno di questa fascia e delle rotatorie, il sistema del verde realizzato prevede 455 alberature, 1.825 arbusti, 23.100 mq di inerbimento, 68 piantine rampicanti (su 250 installate) sul muro verde della rotatoria R8 e 5.522 mq di prato. L’impianto di irrigazione previsto si alimenta con l’acqua piovana raccolta in 7 serbatoi da 100 metri cubi, ma le recenti stagioni siccitose hanno richiesto un’integrazione. A spese dell’appaltatore, sono stati realizzati 7 pozzi freatici, previa autorizzazione della Provincia di Foggia, attivati poco prima dell’apertura dell’Orbitale al traffico. È doveroso chiarire – continua Aprile – che è assolutamente fisiologico che alcune piante, in particolare alberature e arbusti, non attecchiscano dopo la messa a dimora. Proprio per questo motivo, il Comune e le ditte incaricate si avvalgono sempre della formula di garanzia di attecchimento, prevista dal contratto. Ciò significa che, per un periodo di 5 anni dalla consegna dell’opera, le piante secche saranno sostituite senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.

Infine, respingo con fermezza ogni notizia falsa o imprecisa diffusa in questi giorni sull’argomento. Infatti è falso che siano state impiantate meno piante rispetto a quanto previsto. Al contrario, a oggi sono stati impiantati 499 esemplari di alberi. Purtroppo, alcuni sono stati rubati (soprattutto nel tratto R2–R3), e altri – come già detto – saranno immanentemente sostituiti.

Invito tutti – conclude l’assessora – a consultare i documenti ufficiali e a contribuire con senso di responsabilità al dibattito pubblico. La trasparenza è il primo passo verso una comunità più consapevole e partecipe”.



Pubblicato il 9 Maggio 2025