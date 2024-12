“Nessun dialogo con questa amministrazione, troppi oneri a carico dei proponenti”

“Non c’è nessun dialogo con questa amministrazione comunale, per Natale non abbiamo presentato nessuna proposta di eventi anche rispetto a un bando che comporta sempre più oneri a carico dei proponenti”. Giuseppe Croce, presidente della Pro Loco Foggia, ha partecipato ieri mattina alla conferenza stampa indetta da otto associazioni per esprimere il suo dissenso dopo un esordio collaborativo con questa amministrazione. Chiuso mesi fa l’evento “Foggia medievale”, da loro organizzato, oggi la pensa diversamente: “Quando chiedi di fare qualcosa al Comune o non ha soldi sufficienti o non è interessato”. Parla anche di un “trattamento istituzionale” che non condivide e spiega il suo punto di vista. “L’Unpi (Unione nazionale pro loco italiane, ndr) ha stipulato a livello nazionale un protocollo con l’Anci. Certo non è che sia un obbligo per il Comune, chiediamo tuttavia più considerazione se questa intesa nazionale conta qualcosa”.

La possibilità di presentare progetti natalizi è scaduta il 2 dicembre, come da bando a firma della dirigente Silvia Siciliano. È specificato che il budget complessivo per ciascuna fornitura selezionale è di euro 3.500,00 e che, per esempio, tutto il piano della sicurezza è a carico del proponente. L’oggetto delle proposte riguarda spettacoli musicali, concerti, laboratori per bambini ma non solo, coinvolgimento delle borgate e delle periferie nelle iniziative.

Alla conferenza stampa di ieri ha preso parte anche la “Filiera Culturale” di cui Marco Mafferi, tecnico del suono e produttore, è uno dei rappresentanti. Ha ripreso la discussione che il 29 novembre scorso si è tenuta in consiglio comunale. “La filiera non vuole pubblicizzare se stessa ma dal 2021 è nata per capire il comparto da chi è formato. Da qui il censimento, tanto più dopo il Covid per individuare chi è sopravvissuto alle macerie. Foggia poteva diventare un esempio per tutta Italia. Subire questa distorsione delle nostre intenzioni, solo quelle di valorizzare come risorse gli operatori della cultura, è intollerabile. Ieri mattina ho voluto mettere le cose in chiaro, poi a lavorare con il Comune non tutti sono interessati ma l’ente deve sapere cosa ha a disposizione. Manca un dialogo fra la filiera e il tavolo delle risorse culturali, eppure noi abbiamo regalato in campagna elettorale tutta la letteratura da noi prodotta ai candidati sindaci”.

Poche parole sul bando di Natale, sinteticamente dice che è “improponibile”: “Lo passi al Comune, loro lo filtrano, tu anticipi tutto assumendoti tutti i rischi personalmente”.

Era stata la commissione prefettizia a interessarsi della filiera. Nel 2023 aveva pubblicato sulla home page del Comune il form di raccolta dati e, soprattutto, aveva inserito il censimento nel Documento unico di programmazione 2023-2025. Quando il 29 novembre scorso nel Dup del biennio successivo l’opposizione non ha trovato nulla del genere, il consigliere De Sabato ha proposto l’emendamento per inserirlo ma non ha superato il voto della maggioranza. “Per un problema tecnico- spiega Maffei- non è sul sito del Comune, serve anche una diversa modalità di raccolta dati”.

Al momento, dunque, nessun censimento, la necessità di cercare altro nome anziché “filiera”, niente risorse umane ed economiche per eseguirne la compilazione. Questi aspetti sono stati precisati dalla dirigente Siciliano in sede di consiglio comunale. Verrà creata una consulta della cultura, lo ha detto l’assessora Amatore, la battaglia dell’opposizione che ha condiviso in toto le richieste della filiera al momento si ferma di fronte al voto contrario e alla relazione dei tecnici. Scontenti anche alcuni volontari della Protezione civile, “non tutti interpellati nello stesso modo, ma quando ci sono problemi, poi l’unione fa la forza”, dice Miria Spadaccino, presidente.

Tutti denunciano quello che noi stiamo denunciando da tempo: atteggiamenti che non rassicurano, non creano empatia, non creano consapevolezza e progresso, che dividono anziché unire, che non trasmettono ottimismo per il futuro rispetto alla gestione di materie complesse e dirimenti come quelle della cultura, delle politiche giovanili, del turismo e della protezione civile.

Paola Lucino



Pubblicato il 6 Dicembre 2024