“Nessun condono fiscale”: cosa ha detto oggi Meloni – Video

(Adnkronos) – Nessun condono fiscale. Il premier Giorgia Meloni, in un video pubblicato su Facebook, illustra il contenuto dell'ultimo decreto approvato. "c'è anche una norma che proroga i termini per regolarizzare la propria posizione a chi ha un contenzioso", ricorda la premier. "C'è una norma che adegua alla nostra tregua fiscale le norme penali, si è fatta molta confusione, l'opposizione dice che abbiamo introdotto un condono tributario penale, è falso, noi condoni non ne facciamo". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 31 Marzo 2023