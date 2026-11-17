Esplorare cosa accade quando si assiste a una discriminazione: cosa riconosciamo, cosa proviamo e cosa può portarci ad agire oppure a non intervenire nell’immediato, al fine di generare consapevolezza, stimolare empatia e aprire una riflessione sul ruolo che ciascuno può avere come testimone, senza giudicare le diverse reazioni né proporre una risposta valida per ogni situazione. È questo l’obiettivo di ‘Fuori Luogo’, il video tratto dal nuovo esperimento sociale di Nespresso sul tema delle discriminazioni, ambientato al Nespresso Flagship Store & Bar di Milano, con cui l’azienda prosegue il proprio percorso di sensibilizzazione e consapevolezza sul tema delle micro-aggressioni e discriminazioni, dentro e fuori dal luogo di lavoro. Il video è stato presentato oggi in anteprima nel corso di un evento dedicato alle persone Nespresso, a Milano, occasione anche per presentare la ricerca Nespresso-Swg, che ha indagato lo stesso tema.



Pubblicato il 17 Novembre 2026