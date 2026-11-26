Neri (Ipsos Doxa): “Testa e cuore sono ugualmente importanti nelle scelte”

“La ricerca che presentiamo oggi dice che gli italiani scelgono attraverso le informazioni e i dati, ma la parte emotiva è altrettanto importante. Testa e cuore quasi si equivalgono nelle scelte che fanno i consumatori”. Lo ha detto Nicola Neri, Chief innovation officer di Ipsos Doxa, durante la presentazione della ricerca dal titolo “Le scelte che ci guidano. Tra razionalità ed emozione, il futuro prende forma”, realizzata proprio da Ipsos Doxa per Icam cioccolato in occasione degli 80 anni dell’azienda.



Pubblicato il 26 Novembre 2026