Nepal, ritrovati corpi cinque alpinisti dispersi dopo valanga a novembre: tra loro due italiani

(Adnkronos) – Sono stati ritrovati i corpi dei cinque alpinisti, tra i quali i due italiani Markus Kirchler e Marco Di Marcello, che furono travolti da una valanga su una delle vette della catena dell’Himalaya in Nepal, a novembre dello scorso anno, e che risultavano ancora dispersi. A darne notizia sui social Dreamers Destination Treks and Expedition: "I cinque alpinisti che sono scomparsi nell'avvallamento di Yalung il 3 novembre 2025 sono stati ritrovati a circa 5.400 metri nella regione di Rolwaling, domenica mattina. La missione di recupero è stata coordinata in modo congiunto da Dreamers Destination Treks e Wilderness Outdoor, con Phurba Tenjing sherpa, un alpinista locale di Rolwaling e detentore del record mondiale Guinness, che guidava l'operazione di recupero", informa Dreamers Destination Treks and Expedition esprimendo le "più sincere condoglianze alle famiglie".

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Pubblicato il 10 Agosto 2026