Nepal, Farnesina: morti i due italiani dispersi sul massiccio del Manaslu. Altri 6-7 connazionali mancano all’appello

(Adnkronos) – Le autorità nepalesi hanno confermato la morte di due alpinisti italiani, Alessandro Caputo e Stefano Farronato. Lo riferisce la Farnesina. I due erano dispersi da venerdì scorso sul massiccio del Manaslu.  Da venerdì 31 ottobre si erano persi i contatti con due alpinisti italiani, Caputo e Farronato, impegnati in Nepal nella scalata del picco Panbari. Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle autorità locali, fa sapere la Farnesina in una nota.  I connazionali erano stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1 (5.000 m.s.l.m.). Altri 5-6 connazionali risultano dispersi e le ricerche sono in corso. Il consolato generale a Calcutta, anche per il tramite del Consolato Generale Onorario a Kathmandu, e in stretto raccordo con la Farnesina, sta seguendo direttamente l’evoluzione della situazione in contatto con le autorità locali e con i familiari dei connazionali. Il consolato riporta una situazione molto complessa, con comunicazioni difficili.  
Pubblicato il 4 Novembre 2025

