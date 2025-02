Neonati uccisi e sepolti a Parma, Cassazione: “Chiara Petrolini resta ai domiciliari”

(Adnkronos) – Chiara Petrolini resta ai domiciliari. La Cassazione, dopo l'udienza che si è svolta oggi a porte chiuse, ha annullato con rinvio per un nuovo giudizio l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Bologna che, in accoglimento dell'appello della procura, aveva disposto la custodia in carcere al posto dei domiciliari. La giovane è accusata di omicidio e soppressione di cadavere in relazione al ritrovamento dei corpi dei suoi due neonati partoriti e subito dopo seppelliti nella villetta di famiglia a Vignale di Traversetolo, all'insaputa di famiglia e fidanzato. Sulla vicenda ora dovranno esprimersi nuovamente i giudici del Riesame. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Febbraio 2025