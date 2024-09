Neonati uccisi a Traversetolo, ex fidanzato di Chiara: “Vorrei conoscere e dare un nome ai miei bambini”

(Adnkronos) – "Sono frastornato. Mi sembra di essere finito in un film terribile. E soprattutto non so più chi ho conosciuto, chi era Chiara". Come riporta la 'Gazzetta di Parma', a dirlo, per voce del suo avvocato, è il fidanzato della ragazza di 22 anni accusata di aver ucciso due neonati, dopo averli partoriti in casa, per poi seppellirli nel giardino della sua abitazione a Traversetolo, in provincia di Parma. "Vorrei riconoscere – aggiunge il ragazzo secondo quanto riferisce il quotidiano – il bambino, i miei bambini. Vorrei dargli un nome". L'avvocato Monica Moschioni chiede per il giovane "un po' di quiete, di silenzio". "Su molti aspetti abbiamo saputo gli sviluppi dalla stampa – spiega il legale – Non abbiamo ancora ricevuto una copia dell'ordinanza, non abbiamo ancora un documento che definisca in modo ufficiale che è il padre dei due bambini". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Settembre 2024