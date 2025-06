Neonata e donna morte a Villa Pamphili, martedì l’autopsia: disposto anche esame dna

(Adnkronos) – Verrà eseguita martedì l’autopsia sui corpi della neonata di circa sei mesi e della donna, ritrovati ieri pomeriggio a poca distanza l'uno dall'altro a villa Pamphili a Roma. L’incarico affidato al medico legale dal pm titolare dell’inchiesta, che avvierà il fascicolo per duplice omicidio aggravato, dovrà chiarire le cause e la data della morte. Il corpo della donna era in stato di decomposizione all’interno di un sacco nero a differenza di quello della bambina. La procura inoltre disporrà l’esame del dna necessario per risalire all’identità delle vittime e per capire se c’è un legame di parentela. Al momento, infatti, non sono state ancora identificate. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Giugno 2025