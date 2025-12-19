Nell’ospedale di San Pio volano insulti agli auguri di Natale

Avrebbe dovuto essere un momento di serenità e di condivisione, il tradizionale scambio degli auguri di Natale. Si è invece trasformato in una protesta dura e rumorosa quello andato in scena a Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale di San Giovanni Rotondo fondato da San Pio. I dipendenti della struttura hanno manifestato apertamente la propria rabbia nei confronti dei vertici aziendali, urlando frasi come “buffoni, andate via” e “dimettetevi” proprio mentre l’arcivescovo stava per cedere la parola al direttore generale Gino Gumirato, apostrofato anche come “pagliaccio”. In quei momenti è stato srotolato uno striscione con la scritta: “Gli auguri non cancellano i nostri diritti”. La protesta arriva dopo giorni di stato di agitazione del personale sanitario e amministrativo dell’ospedale, di proprietà della Santa Sede. Al centro della contestazione la decisione annunciata dalla dirigenza di applicare, a partire da marzo 2026, il contratto delle case di cura private in sostituzione del contratto collettivo nazionale per gli istituti religiosi ospedalieri. Una scelta che, secondo lavoratori e sindacati, comporterebbe una riduzione delle retribuzioni fino al 30 per cento, oltre al blocco degli arretrati e degli incentivi. Secondo i sindacati, poi, c’è anche il rischio che sull’ospedale ora piovano un migliaio di decreti ingiuntivi di dipendenti che rivendicano adeguamenti contrattuali, i cosiddetti scatti di anzianità. Ieri, prima della protesta, il consiglio di amministrazione della fondazione Casa Sollievo della Sofferenza aveva diffuso un comunicato in cui dava la propria “disponibilità al dialogo con le rappresentanze sindacali dei lavoratori nelle sedi opportune”, e annunciava “l’intenzione di programmare un momento di incontro con tutte le realtà istituzionali del territorio interessate, per condividere le scelte gestionali intraprese con l’obiettivo di garantire la sostenibilità economica dell’istituto”. In paese sono in tanti a temere che la vicenda possa avere ricadute anche sul tessuto economico locale. Per questo già centinaia di cittadini e alcune associazioni di commercianti hanno annunciato che parteciperanno alla fiaccolata di solidarietà in programma lunedì 22 dicembre. Intanto il personale dell’ospedale ha annunciato una giornata di sciopero per il prossimo 9 gennaio. E i sindacati rilanciano: “Stiamo organizzando anche una grande manifestazione in Vaticano”. In una nota congiunta, Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, Fials, Anmirs e Anaao comunicano di essere al lavoro su due documenti unitari con i quali verrà formalmente richiesta la sfiducia dell’attuale direttore generale e dell’intero consiglio di amministrazione della Fondazione.Contestualmente, le organizzazioni sindacali annunciano che chiederanno l’immediata apertura di un tavolo di confronto direttamente a Roma con la Segreteria di Stato Vaticana, poiché “le rappresentanze sindacali e i dipendenti non riconoscono più l’attuale management come interlocutore legittimato a garantire i diritti dei lavoratori né la continuità e la qualità dei servizi sanitari”.”Il mandato delle lavoratrici e dei lavoratori – aggiungono i sindacati – è netto e inequivocabile: utilizzare tutti gli strumenti di lotta consentiti dalla legge affinché la Segreteria di Stato Vaticana, titolare della responsabilità ultima sulla governance dell’ospedale, assuma una responsabilità politica, morale e istituzionale, intervenendo per fermare scelte che stanno mettendo a rischio il futuro della struttura e il diritto alla salute dei cittadini”.



Pubblicato il 19 Dicembre 2025