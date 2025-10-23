Nell’invaso di Occhito solo 44 milioni di metri cubi d’acqua, verso il “volume morto”

Nonostante le sospensioni dell’irrigazione, nell’invaso di Occhito, restano poco più di 44 milioni di metri cubi d’acqua e, se la situazione non cambia, nelle prossime settimane si raggiungerà la soglia critica del cosiddetto “volume morto” (40 milioni di metri cubi), in pratica, l’esaurimento del principale serbatoio idrico della Capitanata. A lanciare l’allarme è Coldiretti Puglia, sulla base dei dati dell’Osservatorio Anbi sulle risorse idriche, dopo che l’Autorità di bacino dell’Appennino meridionale ha portato la severità idrica al livello massimo per il servizio potabile in Puglia, stigmatizzando “una crisi lunga e profonda, iniziata nel 2024 e destinata a protrarsi fino al 2026, oltre il consueto ciclo biennale”. Per Coldiretti “Le ripercussioni sull’agricoltura sono già pesanti: i trapianti autunno-vernini risultano fortemente compromessi e molti agricoltori stanno rallentando o rinviando le semine, impossibilitati a garantire l’irrigazione necessaria alla sopravvivenza delle piantine”. “Di fronte a un’emergenza di questa portata – sottolinea Coldiretti Puglia – serve un intervento strutturale immediato: occorre completare e ammodernare le infrastrutture irrigue, garantire la manutenzione straordinaria degli impianti collettivi e dei pozzi, riqualificare gli invasi esistenti, rendere più efficienti le reti di adduzione e scolo e rinnovare gli accordi interregionali per l’approvvigionamento idrico”. “Intanto, sul fronte europeo è stato ottenuto il via libera per finanziare direttamente la gestione idrica attraverso le risorse comunitarie dei fondi di coesione, destinandole alla realizzazione dei bacini di accumulo. È un segnale evidente – sottolinea Coldiretti – della necessità di intervenire in modo strutturale sulla gestione dell’acqua, una risorsa strategica per il futuro dell’agricoltura. La possibilità di utilizzare i fondi di coesione per finanziare interventi idrici rappresenta una svolta attesa da tempo, che consentirà di investire in infrastrutture fondamentali per trattenere l’acqua nei periodi di pioggia e renderla disponibile nelle fasi di emergenza”. Sorte ancora più grave per La diga di Capaccio, tra Foggia e Lucera, è quasi a secco da un paio d’anni. Nell’invaso c’è il 3 per cento dell’acqua che potrebbe contenere.

Nelle quattro dighe al servizio del potabile e dell’agricoltura provinciali, ci sono appena 50 milioni di metri cubi di risorsa idrica – quasi tutti nella diga di Occhito -, su una capacità totale di 300 milioni.



Pubblicato il 23 Ottobre 2025