Nel Pd pugliese si sta trattando sul nome del successore di Lacarra

Il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, durante la seduta della scorsa settimana della direzione del partito è stato chiaro con il messaggio ai dem pugliesi e sardi. Ossia, che tutti gli altri congressi si faranno dopo le politiche del prossimo anno, ma quelli di Paglia e Sardegna non sono più rinviabili. E, quindi, dovranno celebrarsi prima delle politiche. Pertanto, il commissario del Pd pugliese “ad acta” per l’organizzazione del congresso, l’ex ministro Francesco Boccia, insediato nel ruolo da Letta – come si ricorderà – a fine marzo, dovrà necessariamente stringere i tempi per procedere entro l’autunno allo svolgimento del congresso del Pd pugliese, se dovrà ottemperare all’indicazione del segretario nazionale nella nostra regione. Un’indicazione che, per la Puglia e la Sardegna, verosimilmente va ben oltre la semplice richiesta di elezione degli organi statutari regionali del partito, quindi di scelta del suo vertice regionale, e che potrebbe invece sottintendere la volontà del segretario Letta a chiedere un ricambio nella guida del partito in dette due regioni e, quindi, di un rinnovamento politico e gestionale del Pd, al fine di metterlo evidentemente in piena sintonia, anche in queste regioni, con quello che è il nuovo corso lettiano del partito di Largo del Nazzareno. Una sintonia che in diverse occasioni, soprattutto in Puglia con il Pd a trazione Marco Lacarra, è sicuramente mancata talvolta, non soltanto nell’attuale “era Letta” ma – come si ricorderà – anche con i predecessori, Nicola Zingaretti e, soprattutto, Matteo Renzi, quando era premier e leader del Pd. Infatti, ciò che sicuramente preoccupa l’attuale segretario nazionale dei dem è il fatto che il centrosinistra pugliese, e quindi il Pd per l’appunto, pur essendo da anni al governo di molti dei principali enti locali (vedi Comune di Bari dal 2004, Regione Puglia dal 2005, etc.), quando si è votato per il rinnovo del Parlamento ha collezionato sonore sconfitte. Anzi, a voler essere più precisi, il centrosinistra pugliese dal 1994 in poi, ossia da quando è entrato in vigore il “Mattarellum” prima, il “Porcellum” (2006) dopo e, da ultimo, il “Rosatellum” (2018), non è mai risultato vincente alle elezioni politiche, sia alla Camera che al Senato. Infatti, il Pd in particolare, pur risultando in Puglia, dal 2004 in poi, partito di maggioranza relativa in diverse tornate, sia in molti importanti Comuni che alla Regione, puntualmente è crollato alle elezioni politiche. Al punto che la percentuale pugliese del Pd nelle ultime due tornate elettorali (2013 e 2018) per le politiche si è attestata a livelli forse tra i più bassi conseguiti dai dem in tutto il territorio nazionale e, quindi, con valori percentuali sempre ben al di sotto della media generale. Quindi, il segretario Letta alle prossime elezioni politiche sicuramente vorrà fare il tentativo di non ripetere tale primato negativo per il suo partito nella nostra regione. Ma per fare ciò Letta ha bisogno evidentemente di avere in Puglia un segretario che sia in sintonia piena con i vertici nazionali e, quindi, con una piena e incondizionata applicazione degli accordi che il Pd nazionale andrà a sottoscrivere per le politiche con tutte le altre forze del centrosinistra, secondo quello che è il progetto di “campo largo” lettiano. Oltre che, ovviamente, di un segretario regionale che non sia divisivo nel suo partito e, quindi, che sia espressione unitaria dello stesso. Vale a dire, un segretario regionale che non sia la semplice riproposizione di schemi del passato, rivelatisi unitari – come è noto – solo di facciata, ma nella sostanza rappresentativi invece di un blocco dirigenziale locale autonomo, a volte financo scollegato con i superiori vertici nazionali. Pertanto, appare alquanto improbabile il Pd pugliese possa riconfermare l’on. Lacarra, da tempo contestato per talune decisioni o silenzi politici, da una larga fetta interna al partito. Infatti, non sono pochi, tra coloro che nel Pd pugliese chiedono un rinnovamento del vertice, quelli che additano Lacarra, nei suoi sette anni alla guida del Pd pugliese, più come “segretario particolare di Emiliano nel Pd” piuttosto che il “segretario politico” del partito. Perciò, con una tale premessa, risulta difficile ipotizzare una riconferma del segretario uscente del Pd pugliese anche da parte delle correnti maggioritarie presenti attualmente all’interno del partito. Correnti, queste ultime, che in vista delle prossime politiche difficilmente contraddirebbero le istanze di rinnovamento provenienti da Roma, ingaggiando un eventuale “braccio di ferro” con le minoranze locali interne che ormai puntano a detronizzare Lacarra ed al sol fine di garantirsi un equilibrio politico che evidentemente non esiste più da tempo. Invece, è ipotizzabile che le stesse correnti maggioritarie puntino ad un accordo di rinnovamento con le correnti di minoranza, in modo assecondare queste ultime e, soprattutto, i desiderata domani del partito. Anche perché nel Pd pugliese sanno bene che ulteriori lacerazioni interne al partito ed eventuali dissapori con i vertici romani, alla vigilia delle prossime elezioni politiche, metterebbero a rischio non solo la celebrazione del congresso prima del voto, ma spianerebbe addirittura la strada a Letta per un commissariamento politico del partito in Puglia. E, quindi, toglierebbe a tutti qualsiasi possibilità di trattativa interna per le prossime candidature al Parlamento.

Giuseppe Palella

