Nel Foggiano smobilitati i presidi di autotrasportatori e agricoltori

Nessun presidio di autotrasportatori e agricoltori sarebbe attualmente presente, stando a fonti di polizia, in provincia di Foggia, dove da domenica 11 ottobre ci sono state diverse manifestazioni di protesta per l’aumento del caro carburante. I presidi hanno interessato soprattutto i caselli autostradali di Poggio Imperiale, Cerignola e Candela.



Pubblicato il 23 Ottobre 2026