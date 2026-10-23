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Nel Foggiano smobilitati i presidi di autotrasportatori e agricoltori

Per oltre 10 giorni sit-in ai caselli autostradali di Poggio Imperiale, Cerignola, Candela

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Nessun presidio di autotrasportatori e agricoltori sarebbe attualmente presente, stando a fonti di polizia, in provincia di Foggia, dove da domenica 11 ottobre ci sono state diverse manifestazioni di protesta per l’aumento del caro carburante. I presidi hanno interessato soprattutto i caselli autostradali di Poggio Imperiale, Cerignola e Candela.


Pubblicato il 23 Ottobre 2026

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